Вучич: Тежки удари за Сърбия заради газа и петрола, Европа повдига завесата пред Русия

Нашият сръбски кораб ще отплава до безопасно пристанище

Президентът на Сърбия Александър Вучич каза след среща с унгарския премиер Виктор Орбан, че проблемите с петрола и газа са тежък удар за Сърбия, както и че Европа повдига завесата пред Руската федерация и не искат никой зад тази завеса, който би могъл да бъде неутрален, съобщава белградският „Политика”.

„Те не искат някой, който не иска да прилага политиката им изцяло. Ние бихме искали политика на мир, мнозина днес не искат политика на мир. Унгария я иска. Ще успеем ли или сме твърде малки, предстои да видим. Дали това са тежки удари и по отношение на петрола, и на газа за нас? Само чакам някой да ни каже, че не трябва да дишате този въздух. И да ни каже, че правим всичко за ваше добро. Но това е положението“, каза Вучич в Будапеща.

На въпрос на журналисти дали Сърбия има сили да се справи с всички тези проблеми, Вучич заяви, че няма да е лесно, но че хората не трябва да се притесняват.

„Знаете колко предпазлив и труден човек съм. Няма да е лесно, изобщо няма да е лесно, но хората не трябва да се тревожат. Няма проблеми, за които да няма решения. Има само хора, които не са достатъчно отдадени и достатъчно мъдри, за да не видят тези решения. Аз не виждам всички решения в момента и признавам, че не съм толкова мъдър, колкото повечето хора, които биха ги извадили от ръкавите си, въпреки че ми се струва, че със сигурност имам по-добър поглед върху терена от почти всички останали. Но чрез упорита и старателна работа ще намерим решение“, подчерта Вучич, предава Танюг.

Той добави, че не знае какво следва, което може да удари Сърбия.

„Просто чакам някой друг да дойде и да каже, че не можете да използвате въздух и вода, и просто не знам какво следва, което може да ни удари. Дали ще отворите или не някакви клъстери, или по един или друг начин, ние се нуждаем от хора, за да оцелеем по някакъв начин. Няма да се борим за Русия, Украйна или за когото и да било друг. Искаме мир, искаме да защитим страната си и нищо повече от това“, каза Вучич.

Вучич припомни, че е казал, че предстоят трудни времена.

„Ще успеем в това, независимо от факта, че някъде знаехме и аз го обявих, и никой не ми вярваше, че ще дойдат такива трудни времена, наистина трудни времена. А тези времена ще бъдат още по-трудни. Но вярвам, че ще намерим начин да се измъкнем от всичко това, не мога да кажа, недокоснати, непокътнати, но без сериозни повреди за нашия кораб. Нашият сръбски кораб ще отплава до безопасно пристанище“, каза Вучич.