Министерство на транспорта на Гърция: Няма глоби за якета, кафе или пазарски чанти в колите

Единственото изискване е шофьорите да могат да се движат свободно

Министерството на инфраструктурата и транспорта отхвърли съобщенията, че новият Кодекс за движение по пътищата включва глоби за шофиране с дебело яке, пиене на кафе или поставяне на пазарски чанти върху автомобилните седалки, пише електронното издание на в. Kathimerini.

„Няма такава забрана“, заявиха от министерството, уточнявайки, че носенето на яке по време на шофиране не е наказуемо.

В него се посочва също, че шофьорите имат право да пият кафе или вода и да използват поставки за чаши. Единственото изискване е шофьорите да могат да се движат свободно, за да шофират безопасно – правило, което вече съществуваше в предишната версия на кодекса.

Относно пазарските чанти, министерството отбеляза, че няма правило, което да забранява поставянето им на седалките. То просто препоръчва да се съхраняват сигурно, в идеалния случай в багажника, за да не блокират видимостта на водача или да се движат опасно.

„Нито едно от горепосочените действия няма да доведе до глоба, стига да не се нарушават основните правила за безопасно шофиране“, заявиха от министерството.