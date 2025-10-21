Саркози: Не се страхувам от затвора

Още по темата: Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи 25.09.2025 12:43

Саркози става първият френски лидер, който влиза в затвора от времето на войната

Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе в затвора във вторник, за да излежава петгодишна присъда за заговор за набиране на средства за предизборната си кампания от Либия, което е шокиращ упадък за лидер, известен някога с арогантността си и склонността си да бъде в центъра на световното внимание, пише Reuters.

Саркози, който беше консервативен президент на Франция между 2007 и 2012 г., ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след нацисткия колаборационист маршал Филип Петен след Втората световна война.

„Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо вдигната, включително и пред вратите на затвора“, заяви Саркози пред вестник La Tribune Dimanche преди влизането си в затвора.

Присъдата е кулминация на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на въстанията от Арабската пролет.

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата.

Той последователно отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано, като твърди, че съдиите се опитват да го унижат. Той е обжалвал присъдата, но естеството на наказанието означава, че трябва да влезе в затвора, докато тече апелативният процес.

Бившият президент вече е осъден по друго дело за корупция, в което е признат за виновен в опит да получи поверителна информация от съдия в замяна на кариерни услуги, като излежава присъдата си с електронна гривна около глезена.

В затвора La Santé в Париж, където в миналото са били настанени левият активист Карлос Чакала и панамският лидер Мануел Нориега, Саркози вероятно ще бъде задържан в изолационния блок, където затворниците са настанени в единични килии и се държат на разстояние един от друг по време на дейности на открито от съображения за сигурност.

Условията са подобни на останалата част от затвора: килиите са с размери от 9 до 12 квадратни метра (100 до 130 квадратни фута) и след ремонтите вече разполагат с частни душове.

Саркози ще има достъп до телевизор – срещу месечна такса от 14 евро (16 долара) – и стационарен телефон.

Саркози заяви пред Le Figaro, че ще вземе три книги за първата си седмица зад решетките, включително „Конт Монте Кристо” на Александър Дюма – историята на несправедливо осъден мъж, който замисля отмъщение срещу онези, които са го предали.

Решението да бъде вкаран в затвора бивш президент предизвика възмущение сред политическите съюзници на Саркози и крайната десница.

Въпреки това, решението отразява промяна в подхода на Франция към престъпленията на белите якички, след реформите, въведени от предишното социалистическо правителство. През 90-те и 2000-те години много осъдени политици избягваха изцяло затвора.

За да противодействат на възприятията за безнаказаност, френските съдии все по-често издават заповеди за „временно изпълнение“ – изискващи присъдите да започнат незабавно, дори и да има висящи обжалвания – заявиха правни експерти и политици пред Reuters.

Лидерката на крайната десница Марин льо Пен е забранена да се кандидатира за длъжност съгласно същата разпоредба за „временното изпълнение“, докато се чака обжалването в началото на следващата година.

Според проучване на Elabe за BFM TV от 1 октомври 58% от френските респонденти смятат, че присъдата е безпристрастна, а 61% подкрепят решението Саркози да бъде изпратен в затвора, без да се чака обжалването.

Президентът Еманюел Макрон, който имаше топли отношения със Саркози и съпругата му Карла Бруни, заяви в понеделник, че се е срещнал със Саркози преди влизането му в затвора.