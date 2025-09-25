Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи

Парижки съд призна бившия френски президент Никола Саркози за виновен в четвъртък за предполагаемо приемане на незаконно финансиране за кампанията си от режима на либийския лидер Муамар Кадафи, за да осигури победата си на изборите през 2007 г.

Съдът обаче оправда Саркози в четвъртък за пасивна корупция, присвояване на либийски публични средства и незаконно финансиране на предизборни кампании.

Обвинението в престъпен заговор се отнася до участието му в група, която е подготвяла корупционно престъпление между 2005 и 2007 г., съобщи съдът.

Съдът все още детайлизира решението си и не е осъдил незабавно 70-годишния Саркози, който заемаше най-високия пост във Франция между 2007 и 2012 г. Саркози може да обжалва присъдата, която би отложила изпълнението на всяка присъда до изтичане на срока.

Решението на парижкия съд прави 70-годишния Саркози първия бивш френски държавен глава, осъден за престъпление на толкова високо ниво.

Прокурорите твърдят, че той тайно е прехвърлил милиони от правителството на Кадафи в хазната на кампанията си, твърдение, което Саркози отрече по време на тримесечен съдебен процес по-рано тази година.

По делото са замесени и 11 съобвиняеми, сред които трима бивши министри.