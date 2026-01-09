Въпреки гнева на фермерите: ЕС дава зелена светлина на спорната сделка за храните между ЕС и МЕРКОСУР

На държавите на ЕС е даден срок до 18:00 ч. българско време, за да предоставят писмено потвърждение на гласовете си

Фермерите започнаха протести в целия ЕС, блокирайки френски и белгийски магистрали и протестирайки в Полша в петък

Франция, Ирландия, Полша и Унгария гласуваха против споразумението

ЕС даде зелена светлина на дълго отлаганото и твърде дискусионно мащабно търговско споразумение с южноамериканския блок МЕРКОСУР, подкрепяно от бизнес групи, но ненавиждано от много европейски фермери, въпреки опозицията, водена от Франция, съобщава Yahoo Finance.

Мнозинството от 27-те държави от Европейския съюз подкрепиха пакта на среща на посланиците в Брюксел, съобщиха дипломатически източници пред АФП, което проправи пътя за подписването му в Парагвай следващата седмица.

Посланиците на държавите-членки на ЕС посочиха позициите на своите правителства в петък, като най-малко 15 държави, представляващи 65% от общото население на блока, гласуваха "за", както се изисква за "одобрение", съобщиха източници и дипломати от ЕС.

На столиците на ЕС е даден срок до 17:00 ч. брюкселско време (18:00 ч. българско време), за да предоставят писмено потвърждение на гласовете си. Това ще даде възможност на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен да подпише споразумението с партньорите от Меркосур – Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай – евентуално още следващата седмица.

Европейският парламент също ще трябва да одобри споразумението, преди то да може да влезе в сила.

След повече от 25 години подготовка, Европейската комисия смята споразумението за ключово за стимулиране на износа, подкрепа на затруднената икономика на континента и насърчаване на дипломатическите отношения във време на глобална несигурност. "Това е съществена сделка, икономически, политически, стратегически и дипломатически, за Европейския съюз", заяви говорителят на комисията Олоф Гил в четвъртък.

Но Брюксел не успя да спечели всички държави-членки на блока

Ключовата сила Франция, където политици от всички партии се въоръжиха срещу сделката, възприемана като атака срещу влиятелния селскостопански сектор на страната, поведе в крайна сметка неуспешен опит за нейното спиране.

Ирландия, Полша и Унгария също гласуваха против споразумението. Но това не беше достатъчно, за да го блокира, след като Италия, която поиска и получи отлагане в последния момент през декември, подкрепи пакта с цялата си тежест.

"Това е най-голямото споразумение за свободна търговия, което сме договорили", заяви в сряда комисарят по търговията на ЕС Марош Шефчович след 11-часови разговори, целящи да успокоят опасенията на някои държави членки, определяйки го като "значимо" споразумение.

Въпреки това френски фермери пристигнаха в Париж с трактори, а белгийските им колеги блокираха главни пътища в цялата страна в знак на гняв преди одобряването на текста.

"Има много болка. Има много гняв", каза пред АФП Джуди Петерс, представител на белгийска група млади фермери, на протест на магистрала южно от Брюксел.

Според ЕС споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души, което ще го превърне в една от най-големите зони за свободна търговия в света. Като част от по-широк стремеж за диверсификация на търговията в условията на американски мита, това ще сближи 27-членния ЕС с Бразилия, Парагвай, Аржентина и Уругвай, премахвайки вносните мита за повече от 90 процента от продуктите. Пак според Брюксел това ще спести на предприятията от ЕС мита на стойност четири милиарда евро годишно и ще подпомогне износа на превозни средства, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка.

Противниците, водени от Франция, най-големият селскостопански производител в Европейския съюз, твърдят, че споразумението ще увеличи вноса на евтини хранителни продукти, включително говеждо месо, птиче месо и захар, което ще подкопае местните фермери. Фермерите започнаха протести в целия ЕС, блокирайки френски и белгийски магистрали и протестирайки в Полша в петък, пише Reuters.

Франция твърди, че битката не е приключила

Френският министър на земеделието Ани Женевар заяви, че битката не е приключила и обеща да се бори за отхвърляне от Асамблеята на ЕС, където гласуването може да бъде оспорвано. Европейски екологични групи също се противопоставят на споразумението, като "Приятели на Земята" го наричат ​​"разрушителна за климата" сделка.

Германският социалдемократ Бернд Ланге, председател на парламентарната търговска комисия, изрази увереност, че сделката ще бъде приета, като окончателното гласуване най-вероятно ще се състои през април или май.