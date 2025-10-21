Още по темата: 37-годишен българин е убит след нападение с нож в Атина 20.10.2025 09:09

Арестът на извършителя на убийството пред клуб в Перистери е въпрос на време

Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин в Атина, съобщава Protothema. Въпрос на време е, според полицейски източници, арестуването на мъжа, който в ранните часове на понеделник е намушкал в корема и убил 37-годишен българин пред нощен клуб в Перистери.

Според същите източници, извършителят е млад грък, на възраст под 25 години, който е известен на властите и е работил като охрана в същия район.

Според информацията, събрана от полицията, около 15 дни преди убийството извършителят е бил пребит от убития българин и други лица.

Също така се отбелязва, че самата жертва е имала криминално досие и е излежала присъда в затвора в Лариса, като след освобождаването си е поддържала контакти както в затворническата система, така и в нощния живот.