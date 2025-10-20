Инцидентът се случил в ранните часове

37-годишен българин е убит след нападение с нож в Атина, съобщава ERT. Според държавната ERT кървавият инцидент се случил в ранните часове в Перистери. 37-годишният мъж излязъл от нщния клуб, в който бил, за да говори с друг човек.

Минути по-късно 37-годишният мъж паднал кървящ на улицата, след като бил намушкан в корема. Тежко ранен, той бил откаран в държавната болница, където въпреки усилията на лекарите , починал.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е възникнал инцидентът.