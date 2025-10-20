Още по темата: Ердоган подкрепя решението за две държави в Кипър 08.10.2025 15:00

Анкара може да адаптира подхода си към идеята за споразумение за две държави

Умерен политик спечели турско-кипърските президентски избори в неделя, побеждавайки твърдолинейния си опонент в решаващ вот, който може да помогне за възобновяване на забавените преговори на ООН за обединението на разделения Кипър.

Политикът от център-ляво Туфан Ерхурман спечели изборите с 62,8% от гласовете на малко над 218 000 регистрирани избиратели, побеждавайки досегашния президент Ерсин Татар с платформа за подновяване на преговорите с отчуждените гръцки кипърци за бъдещето на Кипър, пише Reuters.

Ерхурман, който е адвокат, обеща да проучи федерално решение – отдавна подкрепяно от ООН – за да сложи край на почти 50-годишното разделение на острова.

Татар и Турция, единствената страна, която признава отцепилата се единица в северната част на Кипър, подкрепиха политиката на две държави, която беше отхвърлена от гръцките кипърци.

Кипър беше разделен през 1974 г. в резултат на турска инвазия, предизвикана от кратък преврат, подкрепен от Гърция, който последва спорадични сражения след разпадането на администрацията за споделяне на властта през 1963 г. Така наречената ТРСК беше провъзгласена през 1983 г., а мирните преговори са в застой от 2017 г.

Президентът на Кипър Никос Христодулидис поздрави Ерхурман, като заяви, че е решен да възобнови мирните преговори.

Татар, който дойде на власт през 2020 г., получи 35,8% от гласовете.

Лидерът на отцепилата се държава има мандат да представлява турско-кипърската общност в преговорите с гръцките кипърци, които представляват Кипър в Европейския съюз и имат думата по отношение на стремежа на Турция да се присъедини към блока.

Мехмет Али Талат, лидер на турските кипърци от 2005 до 2010 г., заяви, че Анкара може да адаптира подхода си към идеята за споразумение за две държави.