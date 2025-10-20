Орбан: Срещата между Путин и Тръмп е от екзистенциално значение за Унгария

Още по темата: Орбан: Нямаше друг вариант освен срещата между САЩ и Русия да се проведе в Будапеща 17.10.2025 10:28

През първите три години от руско-украинската война Унгария загуби 9,1 трилиона форинта

Срещата между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща ще има екзистенциално значение за Унгария, тъй като може да сложи край на конфликта в Украйна, който възпрепятства нормалното развитие на унгарската икономика. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това във връзка с подготовката за руско-американската среща на върха.

„През първите три години от руско-украинската война Унгария загуби 9,1 трилиона форинта (23,4 милиарда евро). Това означава, че загубите на семейство възлизат на над 2 милиона форинта (приблизително 5000 евро)“, написа Виктор Орбан във Фейсбук.

„Цените на енергията и газа се повишиха, инфлацията скочи рязко, санкциите ни отслабиха, търговията намаля, лихвените проценти се повишиха, а финансирането на страната стана по-скъпо. Ако успеем да сложим край на войната, всичко това ще спре. Унгарската икономика най-накрая ще си отдъхне и ще можем да се върнем към растежа отпреди войната. Всички ще печелят повече и дори хлябът ще поевтинее“, отбеляза Орбан.

„Следователно, успехът на срещата на върха за мир в Будапеща е в съответствие с фундаменталните екзистенциални интереси на Унгария. Нека направим всичко по силите си, за да го осигурим“, каза още Орбан.

В четвъртък, 16 октомври, след телефонен разговор с Путин, Тръмп обяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща.