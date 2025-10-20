Балканите могат да се превърнат отново в буре с барут за Европа

Сърбия е възелът

Експерти и анализатори на конференция на НАТО в Рим се съгласиха на 19 октомври, че Западните Балкани могат да се превърнат отново в буре с барут на Европа и че това е от стратегическо значение за Европейския съюз и Атлантическия договор, както и в светлината на руската агресия срещу Украйна, съобщи италианската информационна агенция ADN-Kronos.

Представители на НАТО и експерти по геополитика отбелязаха, че в Европа вече не съществуват периферии на сигурността и подчертаха, че ЕС и НАТО, които имат два оперативни стълба в региона, трябва да ускорят стратегическите си действия и да ускорят темпото на приемане, като имат предвид, че е необходимо Западните Балкани да останат свързани със Запада, пише агенция Beta.

Трябва да се намери решение за сръбския възел, за да се постигне напредък по отношение на присъединяването на страните от региона към ЕС, беше казано по време на дискусия на конференцията, организирана от Фондацията на Колежа по отбрана на НАТО.

Весела Чернева, ръководител на Европейския съвет за външни отношения, подчерта, че Сърбия е страната, която ще определи успеха или провала на разширяването за целия регион, тъй като има много специална роля в Западните Балкани и че, когато Сърбия се присъедини към ЕС, това ще отвори вратите за другите, включително Косово. Участниците в конференцията подчертаха, че защитата на Западните Балкани означава защита на свободата на транспорта, държавния суверенитет и мира на континента, както и защита на демокрацията, правата на човека и правовата държава – фундаментални ценности за НАТО и ЕС.

