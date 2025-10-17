Орбан: Нямаше друг вариант освен срещата между САЩ и Русия да се проведе в Будапеща

Още по темата: Будапеща е готова за срещата между Путин и Тръмп, заяви Виктор Орбан 16.10.2025 20:49

Будапеща изглеждаше логичен избор

Нямаше друг вариант освен срещата между САЩ и Русия да се проведе в Будапеща, каза унгарският премиер в предаването на радио „Кошут“ „Добро утро, Унгария!“. Виктор Орбан също така каза, че ще разговаря с руския президент Владимир Путин през деня, пише MTI.

Орбан заяви, че Будапеща днес е единственото място в Европа, където може да се проведе подобна среща. Той обясни, че Унгария е почти единствената миролюбива страна: от три години тя последователно, открито, силно и активно се застъпва за мир.

Освен това има предимството, че унгарският министър-председател е на поста си от дълго време, познава всички и всички го познават, каза той, продължавайки, че Унгария винаги е била лоялен партньор, винаги е била до приятелите си и никога не се е отказвала от приятелство за тактически предимства.

„Ако търсеха безопасно място от гледна точка на мир и нещата технически щяха да са наред, нямаше да бъдат засегнати от политически изненади, така че търсеха предвидима среда, тогава Будапеща изглеждаше логичен избор“, добави още Орбан.