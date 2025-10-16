Будапеща е готова за срещата между Путин и Тръмп, заяви Виктор Орбан

Будапеща е готова да приеме срещата между Путин и Тръмп, заяви унгарският премиер Виктор Орбан, коментирайки съобщението на президента на САЩ Доналд Тръмп за предстояща среща между с руския му колега Владимир Путин в Будапеща.

„Планираната среща между президентите на САЩ и Русия е отлична новина за всички миролюбиви хора по света. Готови сме!“, написа Орбан в "Х".

