Великобритания губи контрол над границите си заради наплив от мигранти

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че страната вече не контролира границите си поради притока на мигранти, съобщи Financial Times.

“Преди среща с представители на балканските страни, насочена към спиране на потока от нелегални мигранти към Европа, Шабана Махмуд призна, че Обединеното кралство и други страни са загубили контрол над собствените си граници”, пише изданието.

Доверието на европейците във властите ще бъде подкопано, ако политиците не успеят да разрешат ситуацията, предупреди ръководителят на ведомството.

Вестникът отбелязва, че дясното крило на Найджъл Фараж, партия “Реформирам Обединеното кралство”, в момента набира популярност във Великобритания. При тези обстоятелства лявоцентристкото лейбъристко правителство се опитва да заеме по-твърда позиция по отношение на миграцията, която се е превърнала във вътрешнополитически въпрос.

В страната нараства общественото недоволство от настаняването на нелегални мигранти в хотели. Масови протести избухнаха, след като етиопец беше обвинен в изнасилване на момиче и жена през юли.

През 2024 г. над 36 800 нелегални имигранти са пристигнали в Обединеното кралство с лодка през Ламанша, което е с една четвърт повече от предходната година. Правителството на Обединеното кралство харчи няколко милиона паунда на ден за настаняване на търсещи убежище в хотели.

Според Службата за национална статистика нетният приток на мигранти от юни 2023 г. до юни 2024 г. е бил 728 000, в сравнение с 906 000 година по-рано. Преди Брекзит

темпът е бил приблизително 250 000 годишно.