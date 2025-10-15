Два гръцки града са сред най-опасните в Европа

Франция държи седем от десетте най-опасни града в Европа

Най-големите градове в Гърция, столицата Атина и Солун, са сред най-опасните в Европа, според индекса Numbeo.

Индексът Numbeo измерва възприятията на гражданите за безопасност и престъпност по скала от 0 до 100. През 2025 г. английският град Брадфорд е обявен за най-опасния, докато Франция е имала най-много градове, включени в списъка с топ 30, пише To Vima.

Атина е била на 16-то място, натрупвайки 55,3 точки, докато северният град Солун е бил на 23-то място с 52,5.

Преди два дни експлозия разтърси центъра на Атина пред офис сграда, в която се помещават агенции, свързани с министерството на земеделието. Според съобщенията, експлозията е била причинена от импровизирано взривно устройство, състоящо се от малки бутилки с газ за къмпинг. Това е само последният от подобни инциденти, обикновено поемащи отговорност от самопровъзгласили се анархисти и антидържавни групировки, които атакуват предимно в центъра на Атина.

Четири от петте най-опасни града в списъка са във Великобритания, като Лондон, Бирмингам и Ковънтри се присъединяват към Брадфорд.

Франция държи седем от десетте най-опасни града в Европа, включително Марсилия, Гренобъл, Монпелие, Нант, Париж, Лион и Ница.

Марсилия, по-специално, остава силно свързана с организираната престъпност, докато Париж продължава да се бори с възприятията за улична престъпност в туристическите райони.