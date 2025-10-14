MI5 изпрати на британските депутати инструкции как да се противопоставят на шпиони

Контраразузнавателната служба MI5 е разработила ръководство за британските политици за противодействие на шпиони от Русия, Китай и Иран, става ясно от съобщение на уебсайта на правителството в Лондон. Агенцията предупреди членовете на двете камари на парламента и техния персонал, както и полицейските служители, да бъдат предпазливи за шпиони, които се стремят да извлекат класифицирана информация, критична за националната сигурност. В ръководството се подчертава, че дейността на шпионите от трите гореспоменати държави е насочена и към подкопаване на британската демокрация.

Обяснява се, че нападателите могат да се опитат да съберат информация за членове на парламента и техни колеги чрез изнудване, фишинг атаки и установяване на дългосрочни взаимоотношения с тях. Шпионите ще се опитват да се свържат с британски политици онлайн и по време на пътуванията им в чужбина, а също така ще се стремят да получат достъп и влияние чрез „финансови дарения“.

„Чуждестранните разузнавателни служители често действат тайно, използвайки професионални мрежи и лични уязвимости, за да получат влияние“, заяви държавният секретар по сигурността на Обединеното кралство Дан Джарвис.

Политици на различни нива могат да станат мишени за шпиони поради достъпа си до класифицирана информация и способността си да формират политика или обществено мнение, отбеляза MI5. „Когато чуждестранни държави крадат жизненоважна информация от Обединеното кралство или манипулират нашите демократични процеси, те не само вредят на нашата сигурност в краткосрочен план; те подкопават самите основи на нашия суверенитет и способността ни да защитаваме интересите на нашите граждани“, каза директорът на MI5 Кен Маккалъм.

Разузнавателната служба припомни предишни подобни случаи като примери за влияние на чуждестранни разузнавателни агенции върху британските политици. Сред тях са случаят с бившия евродепутат Нейтън Гил, който призна , че е приемал плащания за проруски изявления в законодателния орган на ЕС, и с адвокатката Кристин Ли, която сътрудничи с клон на Китайската комунистическа партия.