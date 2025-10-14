В Кипър има приблизително по една котка на всеки човек

Промените може би са на път

Кипър, малката островна държава в източната част на Средиземно море, е изправена пред сериозен проблем с дивите котки, като според официални данни на всеки милион жители се пада по една котка, пише The Independent.

Активистите обаче твърдят, че реалната популация е с стотици хиляди по-голяма. В края на септември парламентарната комисия по околната среда на острова чу, че съществуващата програма за стерилизация е твърде ограничена, за да спре нарастващия брой.

„Това е добра програма, но трябва да се разшири“, каза комисарят по околната среда Антония Теодосиу, като отбеляза, че програмата провежда само около 2000 стерилизации годишно с бюджет от едва 100 000 евро (117 000 долара).

Въпреки че няма официални сравнителни данни, Теодосиу заяви, че Кипър е придобил репутация на страна с изключително голяма популация на котки в сравнение с броя на жителите си.

Промяната може би е на път, но само финансирането няма да реши проблема с котките в Кипър.

Изглежда, че откликвайки на призивите за повече финансиране, министърът на околната среда Мария Панайоту обяви на 4 октомври – Световния ден на животните – че правителството ще увеличи финансирането за стерилизация на котки до 300 000 евро годишно. Решението беше приветствано като значителна крачка напред.

Въпреки това, Хараламбос Теопемту, председател на парламентарната комисия по околната среда, предупреди да не се разчита само на пари.

„Трябва да има план“, каза той. „Не можем просто да продължим със стерилизацията, без да имаме план“, добави той.

Предвид хищническата природа на котките, голямата популация не само има потенциал да нанесе щети на екосистемата на острова, но и може да причини ненужно страдание на дивите котки, които бродят по препълнените с коли улици в търсене на храна и подслон.

Кипър има дълга история като страна, която обича котките, където диспенсерите за котешка храна и групичките от малки къщички са често срещана гледка по популярните пешеходни пътеки.

Преди две десетилетия френски археолози откриха това, което смятат за най-ранното доказателство за опитомена котка в неолитно селище на 9500 години. Те намериха кости на котка близо до скелетните останки на човек, което предполага, че са били погребани заедно.

Към тази дълга история на връзката между човека и котките се добавя и легендата от 4-ти век за Света Елена, която, след като намерила Истинския кръст в Светите земи, донесла няколко лодки, пълни с котки, за да се справи с нашествието на змии. Манастирът, който служи като убежище за котките, Свети Николай на котките, съществува и до днес.

Тъй като туризмът е основен икономически двигател за Кипър, котките на острова са се превърнали в основна атракция за милионите туристи, които посещават острова всяка година. Добре хранените котки са често срещана гледка, като често се виждат да се хранят с остатъци, предоставени от посетителите в множеството ресторанти, където обичат да прекарват времето си.

Деметрис Епаминондас, президент на Ветеринарната асоциация, приписва експлозивния ръст на популацията на неконтролираното размножаване, особено в градските райони с висока концентрация, и на по-голямата преживяемост на котенцата благодарение на грижите, които им оказват обикновените хора.

Настоящата програма, управлявана от правителството, разпределя бюджета си на общините, които от своя страна финансират частни ветеринарни лекари за стерилизация на котки, доведени от групи за опазване на животните.

Властите признават, че програмата е неефективна.

Държавните ветеринарни служби на страната, които отговарят за стерилизациите, признаха, че възможностите на програмата са „по-малки от реалните нужди“. За да преоцени къде могат да бъдат преразпределени наличните средства, тя е поискала от местните власти да представят доклади за местата с голяма концентрация на диви котки.

Елиас Деметриу, който управлява частния приют „Приятели на котките от Ларнака“, каза, че утрояването на средствата за стерилизация няма да има желания ефект, освен ако не бъдат наети групи за защита на животните, които имат нужния опит, за да събират котките за стерилизация.

Елени Лоизиду, ръководител на Cat Alert, доброволческа организация, която се грижи за бездомните котки в Никозия, заяви, че последните усилия на нейната организация да събере 397 диви котки от центъра на града са само капка в морето – и че твърде малко женски котки се стерилизират, отчасти поради трудността да се хванат дивите котки.

Епаминондас, председател на Ветеринарната асоциация, заяви, че популацията на котките в Кипър може да бъде овладяна за по-малко от четири години. Това би било възможно, каза той, ако властите изготвят единен план за стерилизация, който да постави частните клиники начело на усилията, като предлага безплатна кастрация без бюрократичните пречки, които усложняват процеса.

„Хората ще бъдат по-мотивирани да кастрират котките си, ако им улесним това“, каза той.

Неговата асоциация е предложила план, който ще идентифицира основните центрове на концентрация на котки, където властите могат да ги съберат и да ги заведат за стерилизация при определени ветеринарни лекари. Инициативата включва създаването на приложение за смартфони, което ще позволи на всеки да помогне на властите да локализират такива големи концентрации на котки.

Държавата може да избегне поемането на пълната стойност на програмата, като създаде фонд, в който хората и фирмите могат да правят дарения, според Епаминондас. Според него обявяването от министъра за утрояване на бюджета за стерилизация може да действа като значителен стимул за повече корпоративни дарения.