Как водолази крият кокаин в кораби, пътуващи за Европа

Албанците трябва да поддържат мира с Ндрангета

Шестимата албанци, пристигнали в малкото норвежко пристанище, били екипирани с неопренови костюми и подводни шейни, сякаш излезли от филм за Джеймс Бонд, но не планирали гмуркаческа почивка. Петимата мъже и една жена били в Хуснес на западния бряг на Норвегия, за да посрещнат товарен кораб, пристигащ от Бразилия. Когато „Нордлоар“ пристигнал, те изчакали да се стъмни, преди един от групата да се гмурне, за да извади над 150 кг кокаин, скрит във вентилационен отвор за вода под ватерлинията на кораба, пише The Times.

„При тези операции екипажът на кораба често няма представа, че плавателният им съд се използва като безплатно такси от наркотрафиканти“, каза Леонардо Ланди, италиански полицай, който помогнал за залавянето на водолазите на местопрестъплението през 2023 г. „Това, което забелязахме, е, че водолазите, които скриват кокаин в тези кораби в Южна Америка и след това го изнасят в Европа, са все по-албанци, вероятно с военна подготовка.”

Това бележи поредната задача за трафик на наркотици, поета от албанци, които вече се занимават с всичко - от производството на кокаин в Латинска Америка до посредничеството при доставки през Еквадор и надзора на продажбите по улиците на Европа.

Като управляват всяка стъпка в бизнеса, албанците успяват да намалят разходите и да извадят конкурентите си от бизнеса. „Сега те предлагат всяка услуга, свързана с трафика на наркотици“, каза Ланди, полковник от италианската данъчна полиция, който работи като служител за връзка с наркотиците в правоохранителната агенция на ЕС Европол.

Контрабандата на „паразити“, както е известна, използва товарни кораби и се разраства, защото избягва необходимостта от подкупване на екипажа или митническите служители. Всичко, от което се нуждае, е водолаз да развие решетката, покриваща „морския сандък“ – вдлъбнатата ниша под ватерлинията на кораба, където се изпомпва вода за охлаждане, и да пъхне вътре водоустойчиви чували с до 400 кг кокаин, заедно с Apple AirTags, за да проследи плавателния съд.

„Докато корабът чака да влезе в пристанище в Европа, екип от водолази се връща през нощта, използвайки две до четири електрически шейни, които им позволяват да плуват от километър разстояние“, каза Ланди, който ръководи италианската Централна дирекция за борба с наркотиците в Европол. „Не е лесно, витлата на кораба може да се въртят, за да го поддържат неподвижен, поради което им се плаща до 300 000 евро, за да премахнат наркотиците.“

Албанската банда в Норвегия беше разкрита, когато митнически служители откриха мотори за подводни шейни в колата на един от мъжете, докато той влизаше в страната преди операцията. Служителите го пуснаха, но предупредиха полицията, която проследи бандата и конфискува кокаина, след като той излезе от водата.

Подобни арести обаче не са спрели повече албански водолази да опитат късмета си, често в малки пристанища, където сигурността е слаба. „Това означава Финландия, Норвегия, Швеция, Дания и Обединеното кралство. И ако се отправят към Южна Америка, за да позиционират наркотиците, ще им отнеме три седмици, за да стигнат до там, като летят през Мексико или Африка, за да избегнат да бъдат забелязани“, каза Ланди.

Ланди каза, че изпращането на по-малки пратки до малки пристанища, вместо изпращането на тонове кокаин в единични контейнери, които рискуват да бъдат открити, е част от фрагментирането на търговията. Тази година същият феномен е в ход, когато трафикантите комуникират, каза той.

„Европол” е в центъра на разбиването на серия криптирани телефонни мрежи, използвани от трафиканти, по-специално Sky ECC, която е имала 171 000 потребители, когато е била затворена през 2021 г. Благодарение на милионите заловени и анализирани съобщения, все още се извършват арести, включително десет заподозрени контрабандисти, заловени в Албания през август, за които се смята, че са печелили 40 милиона долара от доставки до Хамбург и Ротердам.

Други потребители на Sky ECC са намерили убежище в Обединените арабски емирства, когато са осъзнали, че сделките им с наркотици вече не са частни, каза Ланди. Последната голяма криптирана телефонна мрежа, която е била разбита, е Matrix, която е предоставила на полицията над два милиона съобщения миналата година.

„Оттогава престъпниците са помъдрели”, каза Ланди. „Албанците, италианската мафия Ндрангета и южноамериканците внимателно проверяват кой получава криптирани телефони и използват множество платформи, всяка с малко абонати.“

Ланди каза, че днес може да има около десет различни системи за криптиране, използвани от наркобарони, често разработени от холандски експерти.

Това, което експертите знаят, е, че албанците сега действат рамо до рамо с Ндрангета, след като мафията от Калабрия, която първоначално ги използва като работна сила, ги е научила на триковете на занаята.

„Ндрангета действа като вид гарант за албанците, а албанците в замяна информират италианците за операциите им“, каза Ланди. „Албанците трябва да поддържат мира с Ндрангета, защото сега на Балканите има насилствени, изгряващи банди, които биха искали да заемат мястото им.”