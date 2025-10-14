Отмениха полети от София до Брюксел заради стачка на летището в Белгия

Поради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка днес, 14 октомври, на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София.

Това съобщи на сайта си авиокомпания „България Еър“, позовавайки се на официално съобщение, издавано от авиационните власти или летището в Брюксел. 

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г.

Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната. 

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети днес заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии. 

