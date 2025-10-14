Процентът на прихващане на Patriot по време на войната в Персийския залив е бил много нисък

Бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, генерал Игор Романенко, предупреди, че американските системи за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot, доставяни на страната от членовете на НАТО, вече не могат да осигурят ефективна защита срещу руски атаки. Ефективността на тези системи е „паднала от 42% на 6%, заяви той наскоро, отдавайки това на софтуерни подобрения на руските балистични ракети, които са увеличили скоростта и маневреността им, докато се приближават към целите си. Това потвърди твърдения на украински и западни официални лица дни по-рано, които предупреждаваха по подобен начин , че ефективността на Patriot срещу ракетни атаки от системите „Искандер-М“ и „Кинжал“ е паднала до едва шест процента. Романенко намекна, че това се утежнява от факта, че Украйна „няма толкова много батареи Patriot“, като ограниченият брой системи в експлоатация прави ниския процент на прихващане особено проблематичен, пише Military Watch Magazine.

В началото на октомври началникът на комуникациите на командването на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди, че службата е изправена пред нарастващи предизвикателства при прихващането на руски балистични ракетни атаки, като подчерта способността на ракетите да следват нови модели на полети и по-сложни траектории.

„Това усложнява работата на Patriot, защото системата работи в автоматичен режим при прихващане на балистични ракети. Става по-трудно да се изчисли точката, в която ракетата-прехващач ще се сблъска или ще детонира близо до вражеската ракета“, заяви той.

Отдавна се очакваше намалените квазибалистични траектории както на балистичните ракети 9K720 от системата „Искандер-М“, така и на техните въздушни аналози, разположени от изтребители МиГ-31И под системата „Кинжал“, да представляват особени предизвикателства за усилията на противовъздушната отбрана. Изстрелванията от множество посоки допълнително усложняват усилията на противовъздушната отбрана, като Игнат се оплаква:

„Ако балистичната ракета може да се приближи от различни посоки, откриването ѝ от една система не е възможно... Необходимо е да има няколко системи, няколко радара, които могат да откриват цели и да покриват града от различни посоки.“

Дори срещу по-прости атаки с балистични ракети, бойните резултати на системата „Пейтриът“ в продължение на десетилетия оставят много да се желае . Когато системата за първи път участва в бойни действия срещу иракските ракети „Скъд Б“ през 1991 г., разследванията установяват, че тя се е представила слабо. Подкомисията по законодателство и национална сигурност към Камарата на представителите на САЩ съобщи по това време:

„Ракетната система „Пейтриът“ не постигна грандиозния успех във войната в Персийския залив, за който американската общественост беше накарана да повярва. Има малко доказателства, които да доказват, че „Пейтриът“ е уцелил повече от няколко ракети „Скъд“, изстреляни от Ирак по време на войната в Персийския залив, и има някои съмнения дори относно тези сражения. Обществеността и Конгресът бяха подведени от окончателните твърдения за успех, издадени от администрацията и представители на Raytheon по време и след войната.“

През 1992 г. военен доклад разкрива, че от 158-те изстреляни ракети, 45% са били изстреляни срещу фалшиви цели. Проучване от началото на 90-те години на миналия век, проведено от Теодор Постол от Масачузетския технологичен институт, подчертава:

„Процентът на прихващане на Patriot по време на войната в Персийския залив е бил много нисък. Доказателствата от тези предварителни проучвания показват, че процентът на прихващане на Patriot може да бъде много по-нисък от 10%, вероятно дори нула.“

Дори „най-примитивните противници“ биха могли лесно да избегнат прихващането, заключава неговото проучване. Въпреки надеждите, че производителността на системата ще се подобри с постепенна модернизация, тя не би успяла да прихване удар с импровизирани балистични ракети, изстреляни от йеменски паравоенни формирования срещу Саудитска Арабия през 2017 г., и последващи атаки срещу чувствителни саудитски цели през 2019 г. Ограниченията на системата дори срещу тези по-ограничени ракети отдавна повдигат сериозни въпроси относно способността ѝ да прихваща съвременни руски ракети, изградени с усъвършенствани контрамерки срещу прихващане. Тези ограничения позволиха на руските въоръжени сили да използват балистични ракетни системи като Искандер-М, за да унищожат системите Patriot при множество успешни удари, което сериозно изостри недостига.