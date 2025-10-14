Гръцки острови искат такса за туристите

Още по темата: Венецианците искат 100 евро входна такса за туристите-еднодневки 27.07.2025 21:27

Десетки общини в Южно Егейско море искат компенсация за еднодневните посетители

Искането на островните общини към правителството за компенсаторни такси за управление на увеличения поток от еднодневни посетители се разширява и придобива регионални измерения. Регионалният съюз на общините в Южно Егейско море единодушно реши да поиска законодателство, което да позволява на общинските власти да налагат такси, „винаги документирани и с решения на общинските съвети, както е случаят в европейските общини“, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Решението беше взето това лято и всъщност съюзът назначи юридически съветник, професор по право Михаил Папагеоргиу, да изготви необходимата правна документация за законодателното установяване на възможността за налагане на фиксирана такса в полза на съответните общини. Според Папагеоргиу тази работа се очаква да бъде завършена скоро и да бъде предадена на правителството.

За своето решение съюзът, в който членуват 19 острова от Цикладските острови и 15 от Додеканеските острови, се позовава на преобладаващите условия на ежедневен масов туризъм. Общини като Сими и Санторини, които приемат хиляди посетители дневно, които не пренощуват в дестинациите и не плащат временния данък, събиран от хотели и места за настаняване, който се отнася за общините, търсят ресурси, за да могат да управляват тези потоци, както и да ги контролират. Това се дължи на факта, че ежедневните посетители, въпреки че не плащат никакъв данък, натоварват инфраструктурата, включително водоснабдяването, електроснабдяването и канализационните и отпадъчните мрежи, като повишават разходите на общините до нива, които те не могат да управляват.

Това е още по-лошо в период, когато разходите за електроенергия са скочили драстично, не само поради по-скъпите тарифи, но и поради експлоатацията на енергоемките десалинизационни инсталации за справяне с проблема с недостига на вода.

Искането, първоначално от кмета на Сими, а сега от целия съюз, се разглежда положително и от дестинациите на Йонийските острови.