Слух за безплатни картофи доведе до кражба на 150 тона в Полша

Някои местни жители по-късно върнали картофите

Фалшива слух, че фермер раздава „безплатни картофи”, предизвика наплив към поле в южна Полша, където селяните отнесоха около 150 тона реколта за един ден, съобщава TVP World.

Предприемачът и собственик на дестилерия Piotr Gryta купил картофите ден по-рано и реши да ги остави временно на нивата си в селото.

Но след като в социалните медии започнали да се появяват съобщения, че картофите са безплатни, стотици хора се събрали на нивата с коли и камиони.

На следващия ден почти целият запас на стойност около 60 000 злоти (14 000 евро) изчезнал.

Кметът на селото Тадеуш Лапка каза пред Polsat News:

„Около обяд получих обаждане, че можем да вземем картофи. Когато пристигнах, имаше коли, трактори и хора, които пълнеха торби.“

Някои местни жители по-късно върнали картофите, след като разбрали, че не са безплатни.

Инцидентът се случил, докато директните продажби и програмите за самобран, известни като samozbiory, набират популярност в цяла Полша.

Някои фермери дори раздават продукцията си безплатно поради свръхпроизводство – наричано от някои „катастрофа на изобилието“ – и изключително ниските цени, предлагани от посредниците.

В село Галковице, югоизточна Полша, фермерът Мачей Сикера наскоро раздаде 60 тона пипер, като заяви, че разходите за събиране на реколтата надвишават потенциалните печалби.

В началото на този месец министърът на земеделието Стефан Краевски заяви, че условията са трудни за много производители.

Селскостопанските организации предупреждават, че без предприемане на действия все повече производители ще прибегнат до директни продажби, само за да се задържат на пазара.