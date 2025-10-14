ЕС агенции коригират спорна формулировка за Северен Кипър

Още по темата: Ердоган подкрепя решението за две държави в Кипър 08.10.2025 15:00

Евродепутатите от „Нова демокрация” приветстваха оттеглянето

Съвместният изследователски център (JRC) и Европейската агенция за отбрана (EDA) оттеглиха позоваването на окупираната от турци територия на Кипър като „Севернокипърска турска република“ от европейски доклад, след възражения от гръцки и кипърски представители, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Докладът, публикуван на 12 септември 2025 г., разглежда спешната необходимост от защита на енергийните системи, които са от съществено значение за военната готовност и по-широката сигурност на Европа. В него окупираната от турци територия на Кипър се нарича „Севернокипърска турска република“ без кавички и без да се отбелязва, че това е непризнато образувание. Докладът включва и карта, изобразяваща спорното морско споразумение между Турция и Либия, считано за незаконно съгласно международното право. Гръцки автори също са допринесли за доклада.

След публикуването EDA идентифицира грешна информация в доклада, включително позовавания на образувания, карти и международни споразумения, които не са признати от Европейския съюз. След откриването му докладът беше незабавно оттеглен от уебсайта на EDA и агенцията информира JRC, който също го премахна от платформата си.

EDA заяви, че „недвусмислено се дистанцира от включените погрешни елементи“, извини се за това, че е пропуснала неточностите по време на редакционния процес и изрази съжаление за всички причинени недоразумения. Агенцията потвърди отново своя „непоколебим ангажимент към международното право и към суверенитета и териториалната цялост на всички 27 държави членки на ЕС“.

Евродепутатът от ПАСОК Янис Маниатис отправи спешен въпрос до Европейската комисия (ЕК) и върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас, наричайки препратките неточни и противоречащи на правото на ЕС и международното право.

Евродепутатите от „Нова демокрация” приветстваха оттеглянето и заявиха, че подобни препратки противоречат на официалните позиции на ЕС и не трябва да се повтарят.