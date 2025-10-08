Ердоган подкрепя решението за две държави в Кипър

Още по темата: Ердоган призова държавите да признаят Северен Кипър 23.09.2025 19:31

Появата подчерта стратегията на Анкара да използва регионални съюзи

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган използва участието си на срещата на върха на Организацията на тюркските държави (ОТС) в Азербайджан, за да изпрати ясно послание до Атина, Никозия и Брюксел относно Кипър, потвърждавайки подкрепата на Анкара за решение за две държави на разделения остров, съобщава To Vima.

Ердоган се появи заедно с Ерсин Татар, лидер на самопровъзгласилата се Турска република Северен Кипър - призната само от Турция - сигнализирайки за продължаващите усилия на Анкара за повишаване на статута на окупирания север на международните форуми.

Докато срещата на върха в Габала се фокусира предимно върху развитието в Кавказ и по-задълбоченото регионално сътрудничество, участието на Татар и изявленията на Ердоган поставиха кипърския въпрос във фокусна точка. Ердоган похвали включването на Унгария като държава-наблюдател и подчерта единството на това, което той определи като „тюркски свят“.

Турският президент също така призова държавите членки да засилят икономическото и енергийното сътрудничество чрез Каспийския коридор, да стартират съвместни технологични инициативи и предложи 15 декември да бъде „Световен ден на тюркското езиково семейство“.

Ден по-рано Татар се срещна с президента на Азербайджан Илхам Алиев, ход, който предизвика критики в Кипър на фона на опасения, че Анкара и Баку работят за по-нататъшно легитимиране на северната администрация.

Ердоган засегна и по-широки регионални въпроси, включително ситуацията в Газа и Сирия , като отправи остри нападки към Израел, който той определи като „най-голямата заплаха в региона“.

Появата подчерта стратегията на Анкара да използва регионални съюзи, за да оказва натиск върху Гърция, Кипър и Европейския съюз, като същевременно промотира дипломатическата си визия за разделен Кипър като постоянно решение, а не като временна безизходица.