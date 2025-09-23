Ердоган призова държавите да признаят Северен Кипър

Още по темата: Ердоган: Светът трябва да приеме реалността за съществуването на две държави в Кипър 21.07.2025 10:44

Турция има права и юрисдикция на запад от остров Кипър



Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова членовете на ООН да признаят „Севернокипърската турска република“ (ТРСК) и да сложат край на международната ѝ изолация.

„Готови сме за конструктивно сътрудничество в Средиземноморието. Очакваме същото и от нашите съседи в този регион. В тази връзка бих искал да подчертая, че всички проекти, които изключват Турция и ТРСК в Източното Средиземноморие, са обречени на провал. Международната общност трябва да сложи край на несправедливата изолация, на която кипърските турци са подложени в продължение на половин век. Призовавам международната общност да признае ТРСК и да установи дипломатически, политически и икономически отношения с нея“, каза Ердоган по време на общия дебат на Общото събрание на ООН.

Той добави още, че „Турция има права и юрисдикция на запад от остров Кипър, докато кипърските турци имат легитимни права в съседния континентален шелф“. Решението на кипърския въпрос, според Ердоган, „не може да бъде изградено по федерален модел, който многократно е предлаган, но се е провалил поради неотстъпчивата позиция на кипърската гръцка страна“.

Турският президент посвети голяма част от речта си досега на палестинския народ и на по-широкото движение на световните лидери, признаващи палестинска държава.

„Стоя тук на тази трибуна редом с моите 86 милиона граждани. Също така, за нашите палестински братя и сестри, чиито гласове са заглушени“, каза той. „Бих искал да благодаря на всички държави, които обявиха, че признават държавата Палестина, и призовавам всички останали държави, които все още не са го направили, да го направят.“