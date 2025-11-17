Зеленски: Украйна ще получи 100 изтребителя Rafale от Франция

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че Украйна планира да поръча 100 изтребителя Rafale, произведени от Dassault, от Франция. Той обяви това пред кореспондент на TF1-LCI няколко минути след съвместната церемония по подписване на ''историческото споразумение'' с френския президент Еманюел Макрон днес в Париж.

Документът, който бе подписан от президентите на Франция и Украйна, предвижда закупуването за Украйна на до 100 френски изтребителя Rafale, както и оборудване за противовъздушна отбрана и дронове френско производство, обявиха с изявление и от Елисейския дворец.

"Това е прекрасен, исторически момент. 100 Rafale са нов етап за нашата индустрия, за нашия народ. Ще имаме най-добрата система за противовъздушна отбрана, една от най-добрите в света“, заяви украинският президент.

Декларацията предвижда още възможността за получаване на оборудване за противовъздушна отбрана - по-специално системи SAMP-T от ново поколение, радарни и безпилотни летателни системи, произведени във Франция.

"Случи се: сега нашият Rafale ще защитава украинското небе. В лицето на колониалната война на Владимир, Франция продължава да помага на украинците в името на безопасността на европейците“, коментира подписването на документа френският външен министър Жан-Ноел Баро.

Припомняме, че Зеленски обяви още преди посещението си в Париж, че Украйна и Франция ще подпишат "историческо споразумение“ за укрепване на авиацията.