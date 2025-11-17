Гръцки остров намали заплатите на пет общински служители заради едномесечно отсъствие

Служителите отсъствали без да дадат обяснение

Петима общински служители на остров Миконос са били лишени от месечна заплата, след като не са се явили на работа през октомври, според официални документи, публикувани от местните власти, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Вътрешните отчети за персонала показват, че служителите – работещи в различни общински служби, от административни отдели до технически екипи – са отсъствали през всичките 31 дни от месеца, без да предоставят обяснение.

Общината е приложила разпоредби, които налагат намаляване на заплатите в случаи на неоправдано отсъствие, съобщиха служители.