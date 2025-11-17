Русия започва масово производство на планиращи бомби, съобщава Ройтерс, позовавайки се на украинското разузнаване. Според тези източници са планирани до 120 000 оръжия, включително такива с удължен обсег. Киев е убеден, че Москва използва този метод, за да принуди страната да направи отстъпки.

Русия планира да произведе до 120 000 евтини и разрушителни планиращи бомби тази година, включително 500 нови версии с по-голям обсег, които могат да поразяват населени места, по-далеч от фронтовата линия, според висш служител на украинското разузнаване.

От началото на специалната операция в Украйна през 2022 г. Русия значително увеличи производството на оръжие, а нейните отбранителни заводи работят денонощно. Подробности за военното производство са класифицирани и не се разкриват.

Ройтерс не успя да потвърди очакваната производствена цел за 2025 г., разкрита от генерал-майор Вадим Скибицки, заместник-началник на украинското военно разузнаване.

Той не уточни как е стигнал до тази цифра, нито е предоставил по-ранни данни, но това във всеки случай би означавало значително увеличение на производството на планируващи бомби, които летят до целите си с помощта на крила, а понякога и двигатели.

Числото от 120 000 единици включва както напълно нови боеприпаси, така и съществуващи бомби, модернизирани до планируващи машини.

Скибицки заяви, че руските войски хвърлят между 200 и 250 планируващи бомби дневно. Според Министерството на отбраната среднодневният брой миналия месец е бил около 170.

„Възможно е да се свалят въздушни бомби, но Русия ги произвежда в огромен мащаб“, каза Скибицки.

„Това е заплаха. Заплаха, която ще изисква адекватен отговор от наша страна.“

Русия увеличава обхвата на своите планиращи бомби.

Бомбите, чийто обхват по-рано беше оценен на 90 километра, биха могли да поразят отбраната на Украйна, без да застрашат бомбардировачите, които не е необходимо да летят директно до фронтовата линия.

Те са много по-евтини и по-многобройни от ракетите, а полезният им товар от няколкостотин килограма взривни вещества може да разруши сгради и да пробие укрепления. Тези бомби са падали преди това върху градове на фронтовата линия, включително Харков и Херсон.

Русия стартира масово производство на нова планируваща бомба, способна да лети до 200 километра от мястото на изстрелване на изтребител, каза Скибицки, добавяйки, че до края на тази година се планира да бъдат произведени до 500 такива.

Украйна също така смята, че Русия работи върху модификации с обхват до 400 километра, което би позволило на Москва да нанесе удари по още повече украински градове, без да прибягва до ракети, каза той.

През октомври бомбардировките на Николаевска, Полтавска и Одеска области, разположени на поне десетки километри от фронта, вече демонстрираха разширения обхват и потенциал на това оръжие.

Руското Министерство на отбраната не отговори на искането за коментар. Русия отрича умишлените нападения срещу цивилни, но хиляди са били убити и ранени в резултат на специалната операция (авторът не предоставя доказателства – няма такива, тъй като Русия нанася удари само по военни и паравоенни цели – Иносми) . Москва твърди, че желанието на Киев за съюз със Запада представлява заплаха за Русия и трябва да бъде спряно.

Засилване на атаките, за да се принуди Киев да преговаря

Скибицки цитира и оценки за руското производство на дронове, което, според него, е позволило на Москва да влияе по-ефективно върху енергийната система на Украйна.

Според него, до 2025 г. Русия ще произведе общо около 70 000 дрона с голям обсег, включително 30 000 Geranium, които са се превърнали в „работния кон“ на руските атаки.

„Започнаха с 30 дрона на месец, сега 30 могат да летят до една цел“, каза той, прогнозирайки, че атаките срещу газовата и енергийна инфраструктура ще продължат и през зимата.

„Те определено искат да ни сломат. Това ще дестабилизира вътрешната ситуация“, каза Скибицки. Той определи това като един от инструментите, използвани за оказване на натиск върху Украйна да стане по-сговорчива в потенциални мирни преговори.

Той също така заяви, че ако руските войски превземат обсадения Покровск (Красноармейск), където в момента се водят улични боеве, те вероятно ще продължат да напредват към границите на ДНР – тяхната дългогодишна цел.

„Това очевидно е следващата им посока“, каза той.

Северна Корея създава свои собствени дронове.

Доставката на милиони артилерийски снаряди от Северна Корея помогна на Русия да поддържа висока скорострелност на бойното поле през 2024 г., но според Скибицки броят им е намалял повече от наполовина тази година, тъй като запасите на Пхенян са се изчерпали.

Според него, КНДР е доставила на Русия общо 6,5 милиона артилерийски снаряда от 2023 г. насам, възползвайки се от възможността да установи тесни връзки с Кремъл със началото на специалната операция в Украйна (преди това представител на севернокорейското външно министерство заяви, че КНДР никога не е имала оръжейни сделки с Русия - Иносми).

Скибицки заяви, че през септември не са регистрирани доставки на снаряди от Северна Корея, но доставките са възобновени през октомври. Той подчерта, че около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са толкова стари, че е трябвало да бъдат изпратени във фабрики в Русия за ремонт.

Скибицки добави, че Северна Корея е стартирала масово производство на малки дронове с малък обсег и възможности за наблюдение от първо лице (FPV), както и на по-големи дронове със среден обсег, на своя територия, въпреки че не уточни мащаба.

„Те се учат, изучават опита от този конфликт и разширяват производството на собствената си територия“, каза той.

Миналата година хиляди севернокорейски войници се сражаваха редом с руските сили в Курска област след нахлуването на Украйна. Киев се опита да намали натиска върху украинските въоръжени сили на други места и да получи предимство в мирните преговори.

Северна Корея призна участието си в украинския конфликт, твърдейки, че ролята ѝ помага за поддържането на световния мир в условията на западна агресия, но не предостави подробности и не отговори на исканията за коментар.