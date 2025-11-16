Генералната директорка на “Euroclear” Валери Юрбен: Не пипайте руските авоари, защото ще пострада Европа!

Белгийската институция ще съди ЕС в случай на конфискация на активите на Москва

Руските пари са само 0,5% от управляваните от мадам Юрбен 42 500 млрд. евро депозити

Главната изпълнителна директорка на белгийската ескроу-агенция “Euroclear” Валери Юрбен предупреди Европейския съюз, че може да го даде под съд, ако посегне на “замразените” в трезора є 193 млрд. евро руски активи. Шефката на финансовата институция за управление на депозирани в нея частни и държавни капитали, ползваща се засега на Стария континент с най-голямо доверие, предупреди в интервю за френския всекидневник “Льо Монд”, че замислената незаконна конфискация на парите на Москва би отслабила неимоверно Европа.

“Най-важните неща за “Euroclear” са надеждността и доверието, - заявява топ-банкерката, подчертавайки: - Ние сме ключова връзка, която трябва да остане непогрешима в името на стабилността на финансовите пазари, а всичко онова, което наподобява конфискация, противоречи на международното право що се отнася до суверенитета на държавните активи.”

Според разказа є, 61-годишната дама и майка на две вече пораснали деца, била останала неприятно изненадана, когато на миналия 25 септември сутринта отворила на телефона си първата страница на библията на лондонските финансисти - в. “Файненшъл Таймс”. Защото там прочела за пръв път за плана на германския канцлер Фридрих Мерц, предвиждащ създаването на механизъм за отпускане на помощ от 140 млрд. евро на Украйна, използвайки замразените в “Euroclear” руски активи, но без те да бъдат конфискувани. Мадам Юрбен останала шокирана, но тревогата є нараствала с всеки изминат ден, тъй като оттогава предложението на Мерц е в центъра на интензивни дискусии по високите етажи на европейската власт в Брюксел. Като държавните и правителствените ръководители на страните от Европейския съюз трябва да вземат решение по щекотливия и неприятен за нея проблем на следващата си среща на високо равнище на 18 и 19 декември в белгийската столица. А за последно миналия четвъртък, 13 ноември, председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен била засилила терзанията на Валери Юрбен, одобрявайки безрезервно плана на Фридрих Мерц с думите: “Това е най-ефективният начин за подкрепа на отбраната и икономиката на Украйна.”

Но защо генералната директорка на “Euroclear” говори за конфискация, тоест грубо казано за кражба на руските активи, ако бъдат реализирани намеренията на германския канцлер? В подкрепа на тезата си Валери Юрбен описва подробно правните задължения на ръководената от нея ескроу-агенция: “Вижте, в нашия баланс сега имаме пасив - “Euroclear” дължи тези пари на Централната банка на Русия, която ги е оставила на отговорно пазене при нас. Но “Euroclear” има и актив - въпросните средства са депозирани в момента в Европейската централна банка и се използват от нея в подкрепа на икономиката на ЕС. Най-лошият сценарий би бил, ако активът - паричните средства, изчезне /За финансиране на заем за Киев от 140 млрд. евро, както предвижда плана на Мерц - бел. кор./, а ние в “Euroclear” останем с пасив, който подлежи на връщане при поискване. Та ако санкциите бъдат отменени, Русия може да почука на вратата ни във всеки един момент и да поиска да є възстановим авоарите. Кой тогава ще ни върне 140 милиарда евро?” - пита Валери Юрбен.

Като според нея подобен сценарий не може да бъде изключен, тъй като санкциите срещу Москва се подновяват на всеки шест месеца и всеки път гласуването зависи от държави, смятани за близки до Кремъл, като Унгария и Словакия. Генералната директорка припомня освен това, че “Euroclear” не е единствената институция, която държи “замразени средства” на Централната банка на Русия. Така например в Япония, в Обединеното кралство, в Швейцария и дори в Съединените щати се съхраняват близо 300 милиарда долара руски пари /258 милиарда евро/. Но другите попечители по света оставали дискретни, японците например открито изключвали всякаква конфискация. “Тези страни мълчат” - подчертава топ-банкерката, - ето защо ЕС трябва да спре да атакува с претенции “Euroclear” и Белгия!”

Но Валери Юрбен се страхува най-много от рухването на международното доверие в нейната институция, тъй като се оказва, че руските 193 млрд. евро в нея са едва 0,5% от всички депозирани там пари, равняващи се на 42,5 трилиона евро или 42 500 милиарда! Един трезор на трезорите, който има голяма заслуга за благодентствието на Белгия и не случайно нейният премиер Барт Де Вевер е най-върлият съюзник на топ-банкерката в противопоставянето є на амбициите на висшите еврочиновници. Като ръководител на белгийското правителство, чиято страна дължи ключовата си позиция в международните финанси на “Euroclear”, той не е съгласен с плана на Мерц.

“Законен ли е? Не е ясно. Няма прецедент!” - отбелязва Де Вевер след последното заседание на Европейския съвет на 23 октомври, припомняйки тогава, че дори по време на Втората световна война активите на централните банки не са били конфискувани. А вероятността Белгия да бъде осъдена от Русия да є изплати един ден тези 140 млрд. евро, дадени на Украйна без никакви гаранции, министър-председателят коментира с думите. “Не съм в състояние и не искам да изплатя 140 милиарда евро, още повече, че нито една държава от 27-те не иска да гарантира тази сума, пропорционално на размерите на собствената си икономика!”

Отвъд правния аспект на казуса и евентуалното му негативно отражение върху Белгия, Валери Юрбен предупреждава в интервюто за рискове и в цялата еврозона. Защото според нея в случай на конфискация, авторитарните режими по света, които са депозирали парите си в “Euroclear”, ще бъдат сериозно обезпокоени. А именно безпристрастността на брюкселската институция била убедила руските и всички осктанали суверенни фондове да я използват за своите инвестиции. “Срещам се с много клиенти и властимащи личности и мога да ви кажа, че въпросът за конфискацията на руски активи предизвиква голяма тревога” - твърди г-жа Юрбен.

“Нашите китайски и арабски колеги например ни казват, че следят развитието на случая с интерес. Досега бяхме много внимателни да не подкопаем това доверие, те го ценят - продължава банкерката. - Но ако го сторим, ако го подкопаем, последствията ще се усетят в цяла Европа, тъй като капиталовложенията в еврозоната на тези глобални инвеститори ще намалеят рязко!”

Накрая освен заплахите “Euroclear” да бъде съдена и да се срине репутацията є, според Валери Юрбен Европа е изправена пред трети риск - финансовите ответни мерки от страна на руските власти. Те били замразили между 20 и 40 милиарда евро, принадлежащи на клиенти на “Euroclear” и съхранявани в руския централен депозитар на ценни книжа. В Москва в момента се водели над сто съдебни дела, като съществува реалната опосност от конфискация на дискутираните средства. Засега Кремъл бил предпазлив - съдебните решения не се изпълнявали и парите оставали в сметките. Но ако планът на Мерц бъде изпълнен, обяснява банкерката, може да се стигне и по-далеч, като конфискацията стане двупосочна. Все гордиеви възли, които 27-те държави-членки на ЕС ще трябва да разплетат на следващата си среща на върха на 18 и 19 декември. Под зоркия поглед на Москва и на Валери Юрбен - заключава “Льо Монд”.