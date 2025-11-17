ООН съобщи за безпрецедентна криза в Украйна

Над 236 000 сгради са разрушени от началото на войната

Нов доклад на Международната организация по миграцията към ООН, цитиран от Укринформ, показва че над 2,5 милиона жилища в Украйна са станали недостъпни поради войната, а повече от 236 000 сгради са разрушени или повредени — около 10% от жилищния фонд на страната.

Според организацията войната е довела до масово разселване и до тежък недостиг на достъпни жилища. Липсата на общински имоти, слабата регулация на пазара на наеми и натискът от милионите бежанци са довели до значително повишаване на цените на наемите.

Докладът посочва, че 10,6 млн. украинци, или почти една четвърт от довоенното население, са напуснали домовете си. От тях 3,7 млн. остават вътре в страната, като две трети изпитват сериозни затруднения да плащат за жилище. В много случаи разселените семейства отделят половината или повече от доходите си за наем, което бързо изчерпва спестяванията им.

МОМ подчертава, че осигуряването на стабилни жилища за вътрешно разселените лица остава ключов приоритет. Организацията работи по програми за обучение, намиране на работа и подпомагане на засегнатите общности.

Робърт Търнър, ръководител на мисията на МОМ в Украйна, заяви, че организацията е ангажирана да „помага на вътрешно разселените лица и общностите, които ги приемат, да изградят трайно бъдеще“.

Украинското министерство на социалната политика разработва цифров инструмент, който ще подпомага разселените граждани на всеки етап – от евакуацията до интеграцията в новите им общности.