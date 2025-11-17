Виктор Орбан: Украйна няма шанс да победи Русия на фронта

Украйна "няма шанс" да спечели продължаващата война с Русия, а продължаващата финансова подкрепа от Европейския съюз е „икономическо безумие“ – това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в интервю за главния изпълнителен директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер.

Думите на Орбан идват на фона на задълбочаващата се несигурност около финансирането на Киев и липсата на напредък към прекратяване на огъня. Според него досегашната помощ „убива ЕС икономически и финансово“, а идеята тя да бъде увеличавана е „просто лудост“.

Унгарският премиер, който многократно е оспорвал санкциите срещу Москва и европейската подкрепа за Украйна, подчерта, че Съюзът вече е похарчил 185 млрд. евро за Киев, без да има реалистичен шанс за победа във войната. Той обвини европейските лидери, че умишлено удължават конфликта, за да подобрят позициите си в бъдещи преговори.

Относно възможността за мирно решение Орбан е категоричен.

„Очаквам сделка между руснаците и американците – не само за войната, но и за търговия, световна икономика, енергетика и други въпроси.“

Той допълни, че „европейците също трябва да открият собствен, независим комуникационен канал с Русия“.

„Нека американците преговарят с руснаците, европейците също, и тогава да видим дали позициите ни могат да бъдат обединени“, каза той.

Орбан коментира и въпроса със санкциите за доставки на руски петрол и газ. Той твърди, че Унгария е получила „безсрочно освобождаване“, договорено лично с Доналд Тръмп по време на срещата им във Вашингтон. Администрацията на САЩ обаче настоява, че освобождаването е валидно само за една година.

„Според мен то важи, докато съм на поста си“, отвърна Орбан.

Той подчерта, че неговата позиция се ръководи единствено от европейските интереси.

„Не ме интересува дали Москва печели или губи. Интересувам се от бъдещето на европейските народи, включително на унгарците, и от нова система за сигурност.“

Според Орбан бъдещо споразумение за Украйна ще трябва да включва „стабилизиране на границите – признати или не“ и „някаква форма на демилитаризирана зона“.

Що се отнася до опасенията, че Русия може да атакува държава от ЕС или НАТО, Орбан заяви:

„Това е нелепо. Руснаците просто не са достатъчно силни. Ние сме много по-силни.“