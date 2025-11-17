Балканска столица забрани изхвърлянето на боклук през нощта

Глобата за физически лица остава 50 евро

Градският съвет на Скопие забрани изхвърлянето на битови отпадъци в контейнери между 22.00 и 6.00 часа. Гражданите, които не спазват решението, ще бъдат глобени с 50 евро, съобщава Telegrafi.

Градът разполага с 20 общински инспектори и 20 общински охранители, които ще бъдат постоянно на място. Основната цел на акцията, както заявяват властите, е да се установи къде юридическите лица и заведенията за хранене изхвърлят отпадъците си.

„Веднага след публикуването на решението утре в Държавен вестник, инспекторите ще приемат нов трисменен работен график. Всички общински инспектори и общински охранители ще бъдат ангажирани, които ще установяват нарушенията на място“, заяви новият директор на „Общинска хигиена“ Драги Митковски пред TV Sitel.

Той обясни, че ако бъде открито по-голямо количество отпадъци, ще последва по-подробна проверка на юридическите лица. Глобата за физически лица остава 50 евро, а за юридически лица варира от 1300 до 1800 евро.

Целта на мярката е заведенията за хранене и фирмите да спрат да препълват контейнерите, предназначени за семейства, и отпадъците да се събират по-ефективно и навременно.