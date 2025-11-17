Гърция засилва мерките срещу фиктивни компании, избягали в България, Румъния и Кипър

Повече от 18 000 гръцки фирми са официално регистрирани в България

Гръцките данъчни власти предприеха мащабни репресии срещу хиляди фирми, които са преместили централите си в България, Румъния и Кипър, но продължават да работят предимно в Гърция. Проверките са насочени към компании, които изглежда поддържат само пощенска кутия в чужбина като средство за осигуряване на значително по-ниски данъчни ставки, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Повече от 18 000 гръцки фирми са официално регистрирани в България, около 8 500 в Румъния и приблизително 1 500 в Кипър. Тези страни имат ставки на корпоративния данък, вариращи от 10% до 16%, в сравнение с 22% в Гърция. Създаването на фирма в чужбина също е евтино и бързо; в България това изисква само няколко дни и минимален капитал от едно евро, като данъчната регистрация често се извършва за по-малко от 10 дни.

Според Независимия орган за публични приходи (AADE), повечето от тези компании остават активни в Гърция, въпреки декларираните им чуждестранни централи. Много от тях нямат служители или физически офиси в страните, където са регистрирани, и не показват съществена търговска дейност там. Вместо това те често поддържат само банкова сметка, а в някои случаи и пощенски шкаф.

Гръцките власти разшириха сътрудничеството си с колегите си в България, Румъния и Кипър, за да картографират реалната дейност на компаниите, които претендират за данъчно пребиваване в чужбина. България предоставя информация в реално време за новорегистрирани компании, свързани с гръцки граждани, чрез търговски регистър, еквивалентен на Общия търговски регистър на Гърция.

Предварителните кръстосани проверки показват, че доходите, декларирани в чужбина, често произхождат изключително от сделки с гръцки фирми. В повечето случаи няма проверимо професионално учреждение, няма персонал и няма присъствие за вземане на решения извън Гърция. Властите описват тези договорености като лишени от икономическа същност, създадени единствено с цел намаляване на гръцките данъчни задължения.

Съгласно общото правило на Гърция за борба със злоупотребите, данъчните служители могат да пренебрегнат правната форма на регистрирано в чужбина юридическо лице, когато то няма истинска икономическа цел. В такива случаи печалбите могат да бъдат облагани с данък в Гърция, независимо къде е регистрирано дружеството.

AADE разглежда и случаи, в които гръцки данъчни резиденти пряко или косвено контролират компании в юрисдикции с ниски данъци, без да демонстрират реални бизнес операции. Когато се установи, че такива образувания нямат реална дейност, печалбите им се добавят към дохода на гръцкия акционер, независимо от мястото, където са отчетени приходите.