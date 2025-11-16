Вучич: Без петрол до 13 февруари Сърбия ще е в пълен колапс

"Поемаме рискове през цялото време заради отношенията си с Русия", призна президентът

Без приток на петрол до 13 февруари Сърбия ще е в пълен колапс, предупреди президентът Александър Вучич на извънредно заседание на правителството във връзка с енергийната криза след обявяването на американските санкции срещу руския петрол. На него се обсъждат различни сценарии сред които и възможността държавата да поеме контрол над компанията.

„Преди година, когато обявих, че това може да се случи и, че трябва да извадим руснаците от собствеността, всички ме нарекохте „кралица на драмата“. Посочих, че проблемите ще се натрупат, но никой не искаше да ме чуе", оплака се той пред министрите. „Трябва да имаме решение до седем дни, трябва да имаме решение следващата седмица, няма какво да чакаме“, настоя Вучич, цитиран от сръбските издания Danas и b92.

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. (OFAC) наложи санкции върху руския петролен сектор, включително "Газпром", още през януари, но те бяха отлагани няколко пъти по отношение на сръбския петролен гигант НИС, който оперира единствената рафинерия в страната и окончателно влязоха в сила на 8 октомври. OFAC одобри тримесечен лиценз за НИС, за да даде време на собствениците да търсят купувач до 13 февруари. Компанията и нейната рафинерия обаче нямат право да работят през този период.

В същото време, банките прекратиха обработката на плащанията на НИС, а хърватският петролопровод JANAF спря доставките на суров петрол. По официални оценки, с наличните запаси, рафинерията може да работи само до 25 ноември без нови доставки на петрол.

Вчера, 15 ноември, обаче от САЩ е пристигнало съобщение, че на НИС не е даден нито един ден за продължаване на работата, обяви министърът на енергетиката Дубравка Джедович-Ханданович.

Днес тя предложи оставката си.

Ханданович припомни, че санкциите са влезли в сила на 9 октомври и че вчера тя е получила ясно послание от САЩ, че трябва да има трайна смяна на собствеността, тоест излизане на руските акционери от НИС.

„Не виждам как можем да преодолеем тази ситуация, защото не можем да го направим без рафинерията в Панчево“, каза тя, добавяйки, че дори пекарните зависят от нея. „Чакахме дълго, бяхме търпеливи, разговаряхме няколко пъти с руските ни партньори, но няма повече време. Можем да чакаме три до четири дни, но не повече, защото сме наясно, че няма да има поток на петрол.“

Руснаците са готови да „предоставят контрол и влияние върху компанията НИС на трета страна“, но не е ясно дали САЩ ще приемат това.

Сръбската държава притежава 29,9% от акциите на НИС, докато основен собственик остава „Газпром нефт“ с 44,9 процента. В края на септември базираната в Санкт Петербург компания „Интелиджънс“ (Intelligence), свързана с „Газпром“, придоби дела от 11,3 процента на компанията-майка „Газпром“.

Вучич подкрепя идеята Сърбия да купи НИС от руските собственици, дори ако се наложи да плати повече от реалната й стойност и е категорично против национализация на дружеството.

„Ако нямаме друго решение, без значение колко, без значение колко струва, ще намерим пари, ще разговаряме с европейците и с всички останали. Ще осигурим парите... Искам на всяка цена да избегнем конфискация, национализация и изземване на имущество", заяви президентът. "Готови сме да преплащаме, да плащаме повече, защото не искаме да крадем нищо от никого", добави той.

На различно мнение е министърът на финансите Синиша Мали, който заяви, че Сърбия няма избор, защото ситуацията с НИС заплашва държавата и затова компанията трябва да бъде поставена под държавен. „Знам, господин президент, че знаете това и че независимо от вашите морални съображения, ние трябва да мислим за себе си, защото всичко е изложено на риск“, каза Мали и добави, че много хора в сръбското правителство мислят като него, но не знае защо не го казват.

"Поемаме рискове през цялото време заради отношенията ни с руснаците. И нашите банки поемат рискове, трябва да се измъкнем от това, за да не застрашим цялата финансова система", отговори Вучич, като каза на финансовия министър Мали, че „разбира паниката му", но "да не я разпространява“.