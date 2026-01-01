Защо фермерите в Сицилия отглеждат банани, а не лимони

Сицилианските лимони са известни с вкуса си

Сицилианският фермер Федерико Букало никога няма да забрави миналото лято, когато слънцето беше толкова силно, че изгори и изсуши листата на лимоновите му дървета, пише The Times.

Сицилианските лимони са известни с вкуса си, но рекордните жеги са причинили изсъхването на плодовете.

Неговият опит обяснява защо фермерите в Сицилия започват да преминават към манго, авокадо и дори банани – тропически плодове, които нямат нищо общо с гордата традиция на италианския остров в отглеждането на цитрусови плодове.

Но тъй като Средиземно море се затопля по-бързо от другите морета по света, климатичните промени променят селското стопанство в цяла Италия и ще трансформират кухнята на страната.

Предупредителният сигнал дойде през септември, когато Chiquita обяви, че за първи път засажда 20 000 бананови дървета в Сицилия, която през 2021 г. отбеляза рекорд за Европа с температура от 48,8 °C.

В сянката на Етна група фермери вече използват 640 акра за отглеждане на авокадо и манго и тестват култури от пасион фрут, папая и личи.

„Селското стопанство се развива и ние трябва да бъдем иновативни“, каза Андреа Пасаниси, ръководител на групата. Той обясни, че повишаването на температурите в Сицилия води до суша, но и до повече дъждове около Етна, тъй като горещият въздух се издига по склоновете на вулкана и се кондензира.

Пасаниси каза, че Сицилия може да се конкурира с водещите световни производители на авокадо – Мексико и Перу – защото италианските потребители ценят по-краткото разстояние, което продуктите му изминават, за да стигнат до тях.

Иронията е, че засаждането на авокадо, предизвикано от климатичните промени, се промотира като начин за намаляване на емисиите.

Докато производителите в Сицилия се опитват да засадят захарна тръстика и кафе наред с тропическите плодове, местните вина стават по-силни, тъй като жегата увеличава съдържанието на захар в гроздето, което от своя страна означава повече алкохол.

По-на север в Италия жегата също променя древните навици на засаждане.

В лозарския район около Алба в Северна Италия семейната компания за производство на маслиново масло Rinaldi се премества, изкоренява лозята, използвани за производството на червени вина Nebbiolo и Barbera, за да засади 10 акра маслинови дървета. Компанията планира да разшири производството си.

Смяната на културите ще бъде по-малко възможна около Фоджа в Пулия, където пшеничните ниви, които снабдяват италианската паста индустрия, произвеждат по-малко поради сушата. Или около Витербо в централна Италия, където обширните площи с лешникови дървета, които са ключови за производството на пастата Нутела, произвеждат малко за трета поредна година, поразен от екстремни климатични условия и насекоми.

Но тъй като премиерът на страната, Джорджа Мелони, промотира италианската кухня като ключ към националната идентичност на страната и празнува включването ѝ в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство, може да се окаже предизвикателство да се убеди света, че личито е традиционно италианско.

Освен това италианското правителство и производителите в страната водят кампания срещу немската моцарела и италианския сос за паста, произведен в Белгия, но планират да пуснат на пазара сицилиански банани.