Кипър поема председателството на Съвета на ЕС

Основен фокус за Никозия ще бъде работата, свързана с Бялата книга

Подкрепата за Украйна, ускоряването на отбранителната готовност на ЕС и напредъкът в преговорите за разширяване са начело в дневния ред на Кипър, тъй като страната започна шестмесечния си мандат като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз на 1 януари, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Кипърският президент Никос Христодулидес заяви, че подкрепата за Украйна ще бъде централен приоритет, определяйки войната на Русия като тест за европейското планиране на сигурността и способността на ЕС да взема навременни решения за отбрана. Кипърските представители посочиха необходимостта от по-бързо прилагане на договорените инициативи, а не от нови декларации.

Поемането на председателството на Съвета на ЕС от страна на Кипър идва в „ключов момент за Европа“, заяви в четвъртък председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. „Очакванията са високи. Знам, че Кипър е напълно готов да поеме тази отговорност“, каза тя пред вестник „Политис“.

Основен фокус за Никозия ще бъде работата, свързана с Бялата книга за европейска отбрана – Готовност 2030 на Европейската комисия и съпътстващата я Пътна карта за готовност за отбрана. Комисията заявява, че пътната карта определя цели и етапи за подобряване на отбранителните способности на ЕС до 2030 г., включително координирани проекти за въздушна и космическа отбрана, дронове и наблюдение на източния фланг на ЕС. Очаква се държавите членки да преминат в началото на 2026 г. от широка политическа подкрепа към определяне на конкретни проекти и финансиране.

Разширяването е друг заявен приоритет. Христодулидес заяви, че Кипър ще се стреми към напредък по пътя на Молдова към присъединяване към ЕС и ще подкрепя разширяването в по-широк план като част от дългосрочната архитектура за сигурност на блока. Въпреки че решенията за присъединяване изискват единодушие, ротационното председателство може да повлияе на темпото, с което досиетата се подготвят и обсъждат.

Кипър прие мотото „Автономен съюз – отворен към света“,

като обвързва председателството си със сигурността, управлението на миграцията и по-силното ангажиране с южните съседи на ЕС, докато се справя с натоварена законодателна програма като една от по-малките държави членки на блока.

„Кипър носи ценен опит на европейската маса и е в добра позиция да помогне за насочването на съюза по критични въпроси, от подкрепата за Украйна и насърчаването на стабилността в Близкия изток до управлението на миграцията, укрепването на енергийната устойчивост и повишаването на конкурентоспособността на Европа“, каза Мецола.

Кипър пое председателството от Дания и ще председателства повечето заседания на Съвета до 30 юни, като ще организира министерски срещи, ще ръководи преговорите между държавите членки и ще представлява Съвета в законодателните преговори с Европейския парламент. Съветът по външни работи се председателства отделно от върховния представител на ЕС.