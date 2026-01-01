Новогодишката нощ на 1942: Най-големият арктически провал на Хитлер

Германците не бяха подготвени за нивото на съпротива

Битката в Баренцово море трябваше да бъде триумф за нацистка Германия. Вместо това тя завърши с унищожаването на нейния надводен флот и кариерата на адмирал Ерих Радер. Новогодишната нощ на 1942 г. беше паметен ден за британския кралски флот. Това беше денят, в който много по-малкият британски флот ефективно „потопи надводния флот на Хитлер“, според United States Naval Institute Press. Друг разказ описва сегашната емблематична битка в Баренцово море като „срамно поражение“ за германската „Кригсмарине”, пише The National Interest.

През декември 1942 г. Германия забеляза конвой, който си струваше да бъде унищожен

Интересното е, че именно „Кригсмарине” с по-голямата си сила е в атака, което означава, че много от предимствата трябваше да бъдат в тяхна полза. Британските военни кораби бяха натоварени със защитата на арктическия конвой JW 51B, който превозваше превозни средства, танкове и гориво за Съветския съюз, които да бъдат използвани във войната с нацистка Германия.

Като се има предвид, че Източният фронт бързо се превръщаше в най-важния фронт, с който се сблъскваше нацисткият режим на Хитлер през Втората световна война, „Кригсмарине” хвърля всичките си ресурси, за да попречи на доставянето на ресурси до Съветската Червена армия.

Операция „Регенбоген“ беше името, дадено на мисията на Кригсмарине да спре конвоите на съюзниците да достигнат СССР. Тъй като битката се състоя в Арктика, през тъмните, студени зимни дни, снягът и лошата видимост затрудниха усилията на Кригсмарине да потопят арктическия конвой JW 51B.

Германската флотилия се състоеше от тежки крайцери,

като Admiral Hipper и Lützow, както и от разрушители – всички изпратени от нацистките бази в Норвегия.

Идеята е германската флотилия, която имаше числено превъзходство, просто да превъзмогне по-малките защитници на конвоя от британския Кралски флот. Въпреки че Британската империя беше в крайна фаза на упадък в този момент от войната, британският Кралски флот беше най-добрата военноморска сила в света.

Независимо дали имаха числено превъзходство в битката, или не, особено срещу по-малко опитни военноморски сили, като германската „Кригсмарине”, британците бяха повече от способни да изтръгнат победата от зъбите на поражението, докато се сражаваха в морска война.

Непоколебим от пристигането на по-голямата германска сила, британският капитан Робърт Шербрук разположи димни завеси. След това заповяда на разрушителите си да предприемат луди директни атаки срещу по-голямата германска сила. Дързостта на британските разрушители, които бяха твърде малко, за да успокоят конвоя, накара германските командири на флота да предположат, че първоначалната им информация за конвоя е била грешна.

Германците не бяха подготвени за нивото на съпротива, с което се сблъскаха веднага. Флотилията на вицеадмирал Оскар Кумет се разпадна в объркването. Тежките крайцери на Кумет загубиха връзка с разрушителите на „Кригсмарине” в объркването.

По този начин германските сили започнаха хаотично отстъпление от атаката, която бяха започнали, без да потопят основния конвой, който успешно акостира в Колския залив и презареди Червената армия.

След като новината за поражението в морето стигна до ушите на Хитлер, легендарната ярост на нацисткия диктатор, която обикновено беше запазена за офицерите от армията му, избухна срещу неговите военноморски командири. Той спря всички големи действия на надводния флот. Легендарният германски военноморски лидер адмирал Ерих Радер подаде оставка и беше заменен от човека, който поведе „Кригсмарине” до края на войната (дори за кратко стана новият фюрер след самоубийството на Хитлер), Карл Дьониц. Адмирал Дьониц предпочете да се съсредоточи върху подводната война, за да попречи на конвоите на съюзниците през Атлантическия океан и Арктика, вместо на големите надводни сражения.

След тази унизителна битка и замяната на Радер с Дьониц, „Кригсмарине” прекара остатъка от войната, водейки неограничена подводна война, вместо да рискува срамното поражение на Берлин в големи битки на повърхностния флот.

Битката в Баренцово море се счита за решаващ момент в битката за Атлантическия океан, тъй като принуди германците да държат по-голямата част от повърхностния си флот в отбранителна позиция в германските териториални води до края на войната.

Брандън Уейхарт, старши редактор по национална сигурност в The National Interest.