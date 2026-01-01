Беларус разположи руски радар 96Л6 за ПВО в подкрепа на системите С-400

96L6 беше разположена като част от далекобойната ракетна система земя-въздух С-400

Беларуските въоръжени сили поставиха на бойно дежурство руска радарна система за противовъздушна отбрана с голям обсег 96Л6, работеща с бойна функция на цялата височина и в C-диапазон, което отбелязва важен етап в модернизацията на наземната мрежа за противовъздушна отбрана във време на високо напрежение със съседните страни членки на НАТО . Представители на беларуското министерство на отбраната описаха новия системен умножител на силата, който значително подобрява архитектурата за ранно предупреждение и управление на огъня на мрежата от ракети земя-въздух на страната, изградена около ракетната система с голям обсег С-400. Новият високоефективен радар за наблюдение и насочване може да открива и проследява обекти в целия височинен спектър, от нисколетящи крилати ракети и баржиращи се боеприпаси до бомбардировачи, летящи високо в стратосферата. Той е проектиран да подава информация за целите директно в мрежите за управление на бойни действия за противовъздушна отбрана, пише Military Watch Magazine.

Разработката изглежда е част от отговора на беларуските военновъздушни сили на увеличените разузнавателни полети и операции с дронове от множество държави-членки на НАТО по западните им граници, както и на очакваното увеличение на разполагането на изтребители F-35 от пето поколение близо до територията им.

96L6 беше разположена като част от далекобойната ракетна система земя-въздух С-400, която използва множество допълващи се радарни системи за максимална осведоменост за ситуацията. Те включват панорамната радарна система за откриване 30K6E с обхват от 600 км и възможност за проследяване на до 300 цели, радара 96N6E с обхват от 400 км, способен да проследява до 96 цели, и опционални допълнителни сензори като 96L6E с обхват на откриване от 300 км и „Противник-ГЕ“ с обхват от 400 км и специализация в откриването на стелт цели. Системите С-400 са способни също така да предават данни за насочване от поддържащи самолети, за да осигуряват насочване на техните ракети по време на полет, включително за постигане на по-точни удари „зад хоризонта“ срещу въздушни цели.

Беларуски системи С-400 са били разположени за съвместни учения с руските сили многократно, включително през май 2022 г. и по-скоро през септември 2025 г. като част от съвместните стратегически учения „Запад 2025“, като в края на декември беше подписано важно споразумение за съвместна поддръжка на системите . Системите осигуряват огромно подобрение на възможностите в сравнение със системите С-300ПТ, придобити преди това от Русия. Беларус допълни нарастващия си инвентар от С-400, като закупи изтребители Су-30СМ2, които носят едни от най-големите и мощни сензори от всички типове изтребители в света, приблизително три пъти по-големи от собствените радари AN/APG-81 на F-35. Су-30СМ се счита за оптимална платформа за високо разположени сензори за поддръжка на операциите на С-400 и може да използва ракети въздух-въздух Р-37М с обхват на поразяване от 350 километра. Разгръщането на по-усъвършенствани радари за заснемане на цели, като 96Л6, има потенциал да служи като ключов умножител на силите за тази по-широка мрежа.