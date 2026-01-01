Гърция влиза в 2026 г. с мащабна реформа на въоръжените сили

Още по темата: Никос Дендиас: Гърция ще започне да обсъжда придобиването на нови подводници 01.07.2025 12:16

Човешките ресурси са най-важната сила на въоръжените сили

Гърция ще навлезе в 2026 г. в разгара на мащабна реформа на въоръжените си сили, заяви в сряда министърът на отбраната Никос Дендиас, като подчерта модернизацията, иновациите и инвестициите в персонал на фона на променящите се геополитически условия.

Дендиас очерта програмата за военна реформа „Програма 2030“ на консервативното правителство, описвайки я като всеобхватен план за модернизиране на въоръжените сили, преструктуриране на организацията им, укрепване на вътрешната отбранителна промишленост и подобряване на кариерните пътища и придобивките за военнослужещите. Той нарече въоръжените сили „ключов стълб на стабилността“ в регион, белязан от несигурност.

Министърът заяви, че законодателство, което вече се обсъжда в парламента, ще насочи прехода към нова ера за военните, обхващайки кариерите, заплащането, военното образование, наборната военна служба и резервната система.

„Човешките ресурси са най-важната сила на въоръжените сили. Това е мултипликаторът на силите“, каза той.

Дендиас също така подчерта инициативи за подкрепа на военните семейства, включително разширени жилищни сгради, подобрено здравеопазване и програми за социална подкрепа, като подчерта, че благополучието на семействата е от съществено значение за конституционната мисия на въоръжените сили.

Той потвърди ролята на военните в защитата на суверенитета на Гърция и подпомагането на обществото по време на извънредни ситуации, отбелязвайки, че както правителството, така и обществеността признават и се доверяват на мисията на въоръжените сили.

„Гръцкият народ знае добре, че вие ​​сте пазители на всяка част от гръцката територия и разбира, че ако е необходимо, ще постъпите правилно. Те ви почитат и ви вярват“, каза Дендиас.