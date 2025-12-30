Зеленски обяви среща на върха на 6 януари

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с лидерите на съюзниците на Киев следващата седмица във Франция, докато дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта се засилват.

Срещата на върха ще бъде предшествана от среща на съветниците по сигурността от съюзническите страни, написа Зеленски на X, добавяйки: „Планираме я за 3 януари в Украйна“.

„Малко след това ще се проведат дискусии на равнище лидери – срещите са необходими. Планираме ги за 6 януари във Франция“, пише още той.