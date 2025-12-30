Последните думи на Бриджит Бардо

Френската актриса Бриджит Бардо е издъхнала на 91-годишна възраст в неделя сутринта в своята прочута резиденция „Ла Мадраг“ в Сен Тропе. Последните ѝ думи били тихо прошепнато „пиу-пиу“ към съпруга ѝ Бернар д’Ормал, разказва Бруно Жакелин, директор „Връзки с обществеността“ на фондацията на Бардо, цитиран от АФП.

„Било 5:55 сутринта. Тя му прошепнала своето малко любовно обръщение – „пиу-пиу“. И това било всичко“, споделя Жакелин.

Погребението ѝ ще се състои на 7 януари в гробището край морето в Сен Тропе, а поклонението ще бъде в църквата „Нотр Дам дьо Л'Асомпсион“.

Режисьорът Клод Льолуш споделя: „Много добре си спомням как генерал Дьо Гол ми каза: ‘Франция – това съм аз и Бриджит Бардо!’“

През май Бардо заяви, че иска „мир и природа“ и да живее „като фермер“. Миналата есен тя бе хоспитализирана за операция, чийто характер не беше разкрит. Актрисата подчерта, че предпочита да избегне присъствието на „куп задници“ на погребението си.

