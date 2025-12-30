Мелони: Италия получи осмия транш по НПВУ – 12,8 млрд евро

Страната вече е подала и заявка за изплащане на деветия транш

Италианският премиер Джорджа Мелони съобщи, че страната е получила осмия транш от Брюксел по Националния план за устойчивост и развитие, предаде АНСА. Рим вече е подал и заявка за изплащане на деветия транш.

Осмият транш възлиза на 12,8 милиарда евро. С това Италия е получила общо 153,2 милиарда евро по плана, което представлява 79% от общата сума, предвидена за страната. За сравнение, повечето други държави членки на ЕС са получили около 60% от полагаемите им средства, отбеляза Мелони.

Изплащането на осмия транш последва положителна оценка от Европейската комисия за изпълнението на 32 цели, заложени от Италия по плана.

Деветият транш, за който Италия вече е подала заявка, също е в размер на 12,8 милиарда евро. Общият бюджет, предвиден за Италия по Националния план за устойчивост и развитие, възлиза на 194,4 милиарда евро.