Одеса е атакувана от балистична ракета от акваторията на Черно море, като в града е отекнал мощен взрив, съобщи председателят на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в приложението „Телеграм“.

Целта е пристанището, информират местните канали в „Телеграм“. Сирените бяха задействани в 02:28 часа, а взривът отекна в 02:32 часа в централната част на украинския черноморски град.

Регионалните власти предупреждават всички да се укрият в бомбоубежищата поради опасност от повторни изстрелвания.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.