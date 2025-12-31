Финландия задържа кораб от Русия заради повреда на подводен кабел

Финландските власти задържаха товарния кораб „Фитбург“ (Fitburg), за който се подозира, че е повредил подводни кабели в Балтийско море, обяви на пресконференция финландската полиция, предаде БТА.

Корабът плава под флага на Сейнт Винсент и Гренадини, а членовете на екипажа му са руснаци, грузинци, казахстанци и азербайджанци, каза говорител на полицията. Той отплавал от Санкт Петербург в Русия и пътувал към израелското пристанище Хайфа, показва от информация за морския трафик.

Полицията каза още, че е започнала разследване на нарушаване на телекомуникациите и саботаж и опит за саботаж при утежняващи вината обстоятелства.

Естонският премиер Кристен Михал заяви, че по първоначална информация корабът не е част от т. нар. руски "сенчест флот".

Естонският министър на правосъдието и цифровизацията Лийза-Ли Пакоста каза, че щетите по кабела няма да повлияят на връзките в страната, тъй като те са подсигурени от други подводни кабели, както и сухоземни кабели през Латвия.

С Балтийско море граничат осем страни от НАТО, както и Русия. След поредица от прекъсвания на подводни електрически кабели, телекомуникационни кабели и газопроводи от началото на руското нашествие в Украйна през 2022 г. те са в състояние на повишена готовност. НАТО укрепи присъствието си в региона с фрегати, самолети и морски дронове.

Плавателният съд, заподозрян, че е причинил обявените днес щети, е влачил котвата си по морското дъно и му е било наредено да се отклони към териториалните води на Финландия, каза финландската служба за гранична охрана.

Президентът Александър Стуб каза, че следи ситуацията. „Финландия е готова за различни предизвикателства в сферата на сигурността и им отговаряме, когато е необходимо“, написа той в „Екс“.

През декември 2024 г. Финландия взе на абордаж свързания с Русия петролен танкер „Ийгъл Ес“ (Eagle S), който според следователите нанесъл щети на подводен електрически кабел и няколко телекомуникационни кабела в Балтийско море, като влачил котвата си, припомня Ройтерс.

Финландски съд през октомври прекрати делото срещу капитана на „Ийгъл Ес“ и другите членове на екипажа и постанови, че прокуратурата не е успяла да докаже умишленост на действията им.