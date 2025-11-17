Мъглата на войната: Променящото се време се превръща в нов фактор на бойното поле в Украйна

Още по темата: Русия завзема територия, след като Киев пренасочва войските си 17.11.2025 11:06

Руски войски са на около 90 километра (55 мили) от регионалната столица

На фронта в Украйна променящото се време е довело до опасни условия – но и до възможности – и за двете страни. Въпреки че гъстата мъгла ограничава използването на дронове както от руснаците, така и от украинците, и двете страни са успели да обърнат мъглата в своя полза, съобщава CNN.

В петък руските сили се възползваха от ниската видимост, за да построят понтон през река Вовча в южната част на Украйна, според неофициалния уебсайт DeepState, който следи развитието на бойните действия в страната.

Те успяха да прекарат поне 10 превозни средства, които след това се разпръснаха в село Дачне, според DeepState.

„Мъглата е много гъста и вражеските сили продължават да се натрупват“, каза украинският войник Станислав Бунятов в Telegram.

В украинския регион Донецк мъглата затрудни операциите с дронове и за двете страни в оспорвания град Покровск и добави елемент на случайност на бойното поле.

„Мъгла в Донбас. Добре е да се движиш в мъгла, защото е по-трудно дроновете да те уцелят, но е трудно и за нас, и всичко се превръща в нещо като табла (игра) на тази земя“, каза украински войник в района.

Мъглата помогна на украински щурмов полк да проведе нападения през последните дни в части от Покровск, където са разположени руски сили, „преминавайки през железопътните линии, които разделят Покровск на две“, според военния анализатор Дейвид Акс.

Украинците обикновено използват дронове за наблюдение, за да проследяват движенията на руските войски, но времето пречи на това.

„Мъглата, вятърът и дъждът значително влошават работата на дроновете, което позволява на руснаците да проникнат през украинските позиции“, написа в петък в X анализаторът Майкъл Кофман, който наскоро посети Украйна.

На пропусклива и променлива фронтова линия, Акс каза тази седмица в Substack Trench Art, че „лошото време и произтичащите от него пропуски в наблюдението от въздуха“ от украински и руски дронове „само засилват объркването“.

Това може да помогне на руснаците, добави той, чиито цели „изискват от тях да проучват и напредват, докато в крайна сметка не получат твърд контрол над новата територия“, но може да бъде от полза и за украинците, когато искат да проведат нападения в територията, контролирана от руснаците, или да спасят обкръжени части.

„Численото превъзходство“ на Русия

Времето помогна на руснаците и в украинския регион Запорожие, където според изявление на руското министерство на отбраната от събота те са превзели село Яблуково, както и две съседни села.

Украинската армия съобщи в събота, че е имало интензивни атаки и масивен артилерийски обстрел от страна на руснаците в части от регионите Запорожие и Днепропетровск в южна Украйна.

То заяви, че през изминалото денонощие е имало близо 40 сблъсъка, добавяйки, че „загубите на врага възлизат на близо 300 души и 58 превозни средства“.

Украинските части са били изтеглени от едно село в Запорожие „на позиции, по-благоприятни за отбрана“, заяви украинската армия.

По-рано тази седмица главнокомандващият украинската армия Олександър Сирски заяви, че ситуацията в някои части на юга се е влошила значително, като врагът „се възползва от численото си превъзходство в сили и ресурси“, за да превземе три села.

Руските войски са на около 90 километра (55 мили) от регионалната столица, град Запорожие, и на по-малко от 10 километра от град Хуляйполе, чието превземане е отдавнашна цел на Москва.