Русия завзема територия, след като Киев пренасочва войските си

Русия окупира около 70% от регион Запорожие

Русия е завзела територия в югоизточна Украйна, докато силите на Киев са се фокусирали върху защитата на ключов град на фронтовата линия на север, съобщава The Telegraph.

Министерството на отбраната в Москва заяви в неделя, че е превзело две населени места в региона Запорожие, излагайки стратегически важните градове Орихов и Хуляйполе на възможно обкръжение от руските сили.

Спирането на руското настъпление в тази част от фронта е от ключово значение за защитата на регионалната столица Запорожие.

Украйна се бори да запази стабилността на 630-милната фронтова линия, като същевременно укрепва отбраната в Донецк, особено около обсадения град Покровск, който изглежда на прага на падане.

Украинските войски все повече се отклоняват на север, за да подсилят ключовия град, което прави отбраната по югоизточния фронт по-уязвима за продължителни руски атаки.

Олександър Сирски, шефът на украинските въоръжени сили, предупреди тази седмица с неочаквана откровеност, че ситуацията на фронта в региона се е „значително влошила“.

В рамките на региона руските сили са напреднали с около 19 мили в рамките на шест седмици, според проукраински карти.

Москва е концентрирала голяма част от огневата си мощ върху обкръжаването на Покровск,

с цел да превземе окончателно града преди настъпването на зимата, за да даде на Владимир Путин, руския президент, най-голямата му военна победа от повече от две години.

Според най-новите карти на бойното поле Покровск е превърнат в оспорвана сива зона, в която се водят битки от къща на къща. Украйна твърди, че между 300 и 500 руски войници са се възползвали от гъстата мъгла, за да проникнат в града.

Тъй като Украйна продължава да страда от сериозен недостиг на човешки ресурси, все по-често се чуват призиви Киев да изтегли войските си от Покровск, за да избегне ненужни жертви и да укрепи други части от фронта. В миналото украинските генерали бяха критикувани за това, че са чакали прекалено дълго под натиска на политическите сили.

Киев омаловажава загубите

Междувременно Русия по-тихо печели територии на пресечната точка на регионите Донецк, Запорожие и Днепропетровск, където отбраната е била сравнително деприоритизирана.

Русия окупира около 70% от регион Запорожие, предимно в източната и южната му част, въпреки че Украйна запазва контрола над регионалната столица Запорожие.

Киев в някои моменти е подценявал загубите, но в началото на тази седмица военен говорител призна, че украинските сили са се оттеглили от позициите си около пет населени места към по-„защитни позиции“. Оттеглянето, каза той, е настъпило на фона на ожесточени руски артилерийски удари, неблагоприятни метеорологични условия и недостиг на човешки ресурси.

Във четвъртък украинският президент Володимир Зеленски посети войските в региона и описа ситуацията край град Орихов като „една от най-трудните“ на обширния фронт.

Сергей Стерненко, известен украински военен блогър, заяви, че страната „се насочва към катастрофа от стратегически мащаб“ на фона на руските пробиви в югоизточната част.

„При настоящите обстоятелства и без глобални промени не само на ниво военно командване, но и в политическия подход към отбранителната война, е само въпрос на време руските танкове да навлязат в града Запорожие или Днипро“, написа Стерненко в социалната мрежа X.

Руските сили може да се опитат да обкръжат Хуляйполе от североизток, като се опитат да отслабят отбраната на Украйна, за да постигнат бързо настъпление чрез тактики за проникване, според Института за изследване на войната, американски мозъчен тръст.

Москва е насочила ударите си към местните линии за снабдяване и украинските оператори на дронове и се опитва да се възползва от отслабените укрепления на Украйна, за да организира масирани атаки с малки групи в малкия, но стратегически град, който е бил част от фронтовата линия от първите месеци на войната.

Майкъл Кофман, военен анализатор, заяви, че макар вниманието да е насочено към Покровск, голяма част от руското настъпление се е случило „по-на югозапад на границата Запорожие-Днепър-Донецк и се е ускорило през последните седмици“.

„Украинските отбранителни линии около Хуляйполе изглеждат все по-несплотени. Тази област изглежда е с по-нисък приоритет за Русия и Украйна... Контраатаката в Покровск означава, че има малко сили, които да стабилизират ситуацията някъде другаде, като например Запорожие“, каза Кофман.

Той обаче отбеляза, че руските сили продължават да „се представят зле тактически“, до голяма степен поради това, че части „заемат позиции и напредват, което никога не се е случвало“.

Някои анализатори предполагат, че Русия настоява в опит да принуди Украйна да разположи ресурси в Запорожка област, отклонявайки ги от Покровск.