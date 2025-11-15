Русия е атакувала украинската Хмелницка област с ракети „Кинжал“

Вечерта на петък, 14 ноември, руснаците атакуваха Хмелницка област с аеробалистични ракети „Кинжал“.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на изявление на ръководителя на Хмелницката ОВА Сергий Тюрин в Telegram.

„Силите и техниката на противовъздушната отбрана работеха. Нямаше информация за загинали, ранени или разрушения “, каза той.

Според Военновъздушните сили, руските окупатори са изстреляли аеробалистични „Кинжали“ по Староконстантинов. Според местни издания, поне част от ракетите може да са паднали в полетата.

Атаки с „кинжал“

Вечерта на петък, 14 ноември, в Украйна беше обявена въздушна тревога поради излитането на четири МиГ-31К в Русия.

По време на излитането на руските МиГ-31К, Украйна обявява въздушна тревога във всички райони, тъй като такъв изтребител може да носи хиперзвукови ракети „Кинжал“. Обхватът на такива ракети, според руски източници, е до 2 хиляди километра.

Трябва да се отбележи, че именно тези ракети руските окупатори използваха за масиран удар по Украйна в нощта на 14 ноември.

Първоначално, мониторинговите канали съобщиха за излитане на четири МиГ-31К, след което бяха регистрирани изстрелвания. Според Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, по време на нощния удар врагът е изстрелял три аеробалистични ракети „Кинжал“ от Рязанска област , две от които са свалени от украинските защитници.