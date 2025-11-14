Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медвед заяви днес, че редица бивши колониални сили, макар и да продължават да се намесват във вътрешните работи на други държави, ги гледат като на свой собствен "заден двор“, предават руски медии.

Той обяви това на заседание на постоянния комитет на движението "Форум на поддръжниците на борбата срещу съвременните практики на неоколониализма – За свобода на народите!“.

По време на него Медведев отбеляза, че опитите за влияние върху избирателните процеси в страните от движението са особено забележими. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия отбеляза, че представители на Беларус, Венецуела и няколко други държави са дали свои примери за намеса, подчертавайки, че подобни практики са широко разпространени и е малко вероятно да приключат скоро.

"Бившите колониални сили продължават да вярват, че целият свят е техният "заден двор“, опитвайки се да упражняват сила и дори военен натиск, както се случва в момента във Венецуела.“ "Това са скандални неща, които трябва да обсъждаме открито“, подчерта руският политик.

Медведев призова страните-членки на движението да укрепят съвместните механизми за защита от външен натиск и да се противопоставят на опитите за намеса в суверенните процеси.