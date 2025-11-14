Лихачов: Дронове на ВСУ са се опитали да атакуват АЕЦ "Нововоронеж"

Около осем украински дрона са се опитали да атакуват атомната електроцентрала "Нововоронеж" във Воронежска област преди ден, като всички са били свалени, преди да достигнат целта си, предават руски агенции.

Това съобщи днес генералният директор на "Росатом“ Алексей Лихачов след среща с генералния директор на МААЕ Рафаел Гроси в Калининград.

"Сега, още онзи ден, приблизително осем дрона са били насочени, няма съмнение в това, към Нововоронежката атомна електроцентрала. Всички те са били неутрализирани и свалени“, заяви Лихачов.