Захарова: Русия е готова за нова среща Путин–Тръмп в Будапеща

Русия остава отворена за среща на върха със Съединените щати в Будапеща, но само ако тя бъде стриктно подготвена и стъпи върху договореностите, постигнати на предишния разговор между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, съобщават руски медии.

По думите ѝ Москва е усетила „готовност за възобновяване на диалога“ от страна на новата американска администрация, въпреки че в руско-американските отношения остават множество „наследени дразнители“.

"Контактите между министъра на външните работи Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио ще продължат, ако е необходимо", поясни говорителката на руското външно министерство.

Захарова уточни, че след срещата в Анкоридж и последвалия телефонен разговор няма нови разговори на най-високо дипломатическо ниво, но двете страни са единни, че редовният контакт е нужен и трябва да бъде възобновен.

Припомняме ви, че САЩ и Русия обявиха планираната среща на върха в Будапеща миналия месец, но президентът Доналд Тръмп я отмени малко след това, заявявайки, че „не иска да бъде загуба на време“.

От Кремъл допълват, че окончателните решения за провеждане на подобна срещи са в прерогативите на президента на Руската федерация.