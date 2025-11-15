Екипаж на руски танк Т-72БЗМ унищожи украински склад за боеприпаси и временен пункт за разполагане в сектора Красноармейск по време на спецоперацията от разстояние над 8 километра. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипажът на танк Т-72Б3М от 506-и гвардейски Познански мотострелков полк на 27-а гвардейска мотострелкова дивизия на Групата войски „Център“ унищожи склад за боеприпаси и временен пункт за разполагане на подразделения на украинските въоръжени сили в сектора на специалната военна операция на Червената армия, използвайки непряк огън“, се казва в изявлението.

Огънят е проведен със 125-милиметрови осколочно-фугасни снаряди от разстояние над 8 километра.

Стрелбата е проведена с постоянни корекции на огъня от операторите на безпилотни летателни апарати.

„Коригировките на огъня от разузнавателния дрон позволяват успешното поразяване на различни опорни пунктове, бронирана техника и други военни цели на украинските въоръжени сили“, добавиха от Министерството на отбраната.